¡Toma nota! Fecha, hora y canal de los partidos por la segunda fecha del Torneo Clausura

Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el partido más importante de la segunda fecha del Torneo Clausura , Liga 1. Blanquiazules y celestes se enfrentarán el viernes a las 8 p.m. en Matute, en un partido que se disputará solo con hinchada local.

En el inicio del Torneo Clausura, ambos clubes debutaron con victorias. Alianza Lima venció 2-1 a Sport Boys en el Callao, mientras que Sporting Cristal goleó 3-0 a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo.



Universitario de Deportes saltará al campo el domingo para visitar a Pirata FC en un duelo que promete. No te pierdas ningún detalle de la fecha 2 del Torneo Clausura.

Torneo Clausura: programación completa de la fecha 2

Viernes 19



Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

GolPerú



Sábado 20



Binacional vs. Cantolao

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño (Juliaca)

GolPerú



Carlos A. Mannucci vs. UTC

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Mansiche (Trujillo)

GolPerú



Melgar vs. Ayacucho FC

Hora: 8 p.m.

Estadio: UNSA (Arequipa)

GolPerú



Domingo 21



U. San Martín vs. Real Garcilaso

Hora: 11:15 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

GolPerú



Unión Comercio vs. Sport Boys

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba

GolPerú



Alianza Universidad vs. Deportivo Municipal

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia (Huánuco)



Pirata FC vs. Universitario de Deportes

Hora: 4 p.m.

Estadio: Francisco Mendoza Pizarro (Olmos)

GolPerú



Lunes 22



Sport Huancayo vs. César Vallejo

Hora: 8 p.m.

Estadio: Huancayo

GolPerú

