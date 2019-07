¡Toma nota! Así se jugará la primera fecha del Torneo Clausura | Liga 1

Llegó a su fin la Copa América Brasil 2019 pero el balón sigue rodando en nuestro país. Ya se juega la Copa Bicentenario (que llega a sus octavos de final ) y este fin de semana arranca el Torneo Clausura.

Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, serán los protagonistas con partidos que prometen. La 'U' recibirá a Unión Comercio, los celestes también será local ante Sport Huancayo y los blanquiazules visitará a Sport Boys en el Callao

Aquí te dejamos la programación completa de la primera fecha del Torneo Clausura para que no te pierdas ningún detalle.

Torneo Clausura: programación de la primera fecha

Viernes 12



Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)

GolPerú



U. César Vallejo vs. Binacional

Hora: 8 p.m.

Estadio Mansiche (Trujillo)

GolPerú



Sábado 13



UTC vs. U. San Martín

Hora: 3.30 p.m.

Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

GolPerú



Cantolao vs. Alianza Universidad

Hora: 5.45 p.m.

Estadio Miguel Grau (Callao)

GolPerú



Universitario vs. Unión Comercio

Hora: 8 p.m.

Estadio Monumental

GolPerú



Domingo 14



Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Hora: 11.15 a.m.

Estadio Alberto Gallardo

GolPerú



D. Municipal vs. FBC Melgar

Hora: 1 p.m.

Estadio Segundo Aranda Torres (Huacho)

GolPerú



Sport Boys vs. Alianza Lima

Hora: 4.40 p.m.

Estadio Miguel Grau (Callao)

GolPerú



Lunes 15



Real Garcilaso vs. Pirata FC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio Garcilaso (Cusco)

GolPerú

