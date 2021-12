Felipe Rodríguez tuvo un regreso por todo lo alto al fútbol peruano. Después de su paso por Alianza Lima en 2019, el mediocampista uruguayo se calzó la camiseta de Carlos Mannucci y la rompió. Jugó 25 encuentros y marcó 12 veces, los mejores registros de su carrera.

Pese a las espectaculares estadísticas, ‘Felucho’ no seguirá el siguiente campeonato en el conjunto ‘carlista’, y se mudará hasta la ciudad imperial para jugar en Cusco FC. Tras hacerse oficial su fichaje, el jugador de 31 años conversó con GOLPERU.

En primer lugar explicó su salida del cuadro tricolor, señalando que los trujillanos nunca tuvieron la voluntad de extender el vínculo con el mediocampista charrúa. Caso contrario a lo que sucedió con los dirigentes cusqueños.

“Mannucci nunca se comunicó conmigo. No hubo intención de renovar el contrato y surgió esta posibilidad, hace una semana y media que venimos charlando. Hubo muchísimo interés por parte de los dirigentes y cuando el interés es mutuo creo que las cosas se facilitan mucho más”, afirmó en primera instancia.

“Sinceramente no recibí la llamada del nuevo cuerpo técnico. No lo conozco al entrenador, me han hablado muy bien de él, y tampoco hubo un llamado de la dirigencia, que es algo que respeto mucho. Son decisiones que toman los equipos a fin de año”, añadió.

Dentro del nuevo plantel del equipo dorado compartirá vestuarios con Abdiel Ayarza, quien dejó Cienciano tras dos temporadas mus destacables en nuestro balompié. Rodríguez solo tuvo palabras de elogias hacia el panameño.

“Es un jugador muy importante, creo que lo demostró este año. Quedé muy sorprendido. También cada vez que lo enfrenté, físicamente hace la diferencia. Es muy importante y va a ser un plus para nosotros”, sentenció.





