La reunión más publicitada de los últimos días se realizó ayer. El presidente de la FPF, el gerente de la Liga 1 y los ‘presis’ de 17 clubes sostuvieron un encuentro de manera virtual. Tal como hacemos todos en estos días. No estuvieron los representantes de Sport Huancayo y UTC, y a San Martín le impidieron el ingreso (“La FPF simplemente no aceptó que participara”, manifestó Álvaro Barco).

La junta arrancó a las 11:00 am y estuvimos esperando las conclusiones de la misma por varias horas. Obvio, y como si los hubiesen invitado al Zoom, los ‘analistas de redes’ aseguraban que ya sabían lo que iba a suceder y soltaban sus comentarios en Twitter, buscando el ‘like’ de cada día.

Mucho tiempo y poca ‘carne’. Lo cual no significa que esté mal. Lo único claro es que los clubes confirmaron que recibieron los 50 mil dólares de parte de la Conmebol y habrá protocolo de seguridad sanitaria cuando vuelva el fútbol.

Esto último es clave. Con la salud de los futbolistas y los que ingresen al estadio no se puede ‘tantear’. No sirve el ‘copy–paste’ de lo que hagan en otra liga. No es nuestra realidad. Hay que partir de la infraestructura con la que contamos para otorgar la seguridad que se requiere. Para eso tenemos especialistas calificados. Los que no saben no se metan. Si quieren foto, tómense un ‘selfie’.

¿Algo más de la ‘reu’? No. El resto es ‘floro’, humo, ideas o llámalo como quieras. El panorama para anunciar una fecha es incierto y todo depende del Gobierno y el Ministerio de Salud (por favor, entiendan eso, ‘loquitos’). Bendiciones.

PD: #Yomequedoencasa

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Los mejores Tik Tok de la selección peruana 05/05/2020