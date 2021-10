El pasado fin de semana vimos a dos protagonistas de la Liga 1 en una situación en la que normalmente no se les ve. Roberto Mosquera y Gerardo Ameli se vieron envueltos en una acalorada discusión mientras se desarrollaba el partido entre Sporting Cristal y Cienciano del Cusco. Ambos entrenadores tuvieron que dejar el campo de juego debido a que la situación se escapó de las manos. Con el pasar de los días y ya con la cabeza fría, ambos se han referido a lo ocurrido.

El último en dar su versión de los hechos fue el entrenador del cuadro cusqueño, el cual, explicó en conversación con Movistar Deportes que “nunca le faltó el respeto a ningún rival”. Cree que alguno de sus comentarios en contra del árbitro los pudo incomodar.

“Lo que me gustaría decir, luego de revisar el partido y las declaraciones, es que no le faltamos el respeto ni insultamos a los jugadores rivales. Eso no ha sucedido”, inició dejando claro Ameli. “Soy un técnico efusivo para protestar, protesto con los árbitros, pero es algo a corregir. Hace más de un año y medio que no me expulsan”.

El argentino cree que el que los rivales oigan un comentario suyo y lo tomen personal pasa a menudo. “Son temas que suceden habitualmente. En todos los partidos pasan este tipo de cuestiones. No le veo nada de especial a una protesta hacia un árbitro”, agregó.

Tras ser consultado por una supuesta reacción xenófoba de Roberto Mosquera, Ameli explicó: “Siento que, en esta circunstancia, cometería un error. No me corresponde calificar las acciones de otras personas”.

La palabra de Roberto Mosquera

Dos días después de lo sucedido, a través de un comunicado dado a conocer por las redes sociales de Sporting Cristal, Roberto Mosquera dio a conocer sus disculpas públicas por lo ocurrido el viernes en el Estadio Nacional. Estas palabras no solo estuvieron dirigidas al público, también hacia sus dirigidos.

“Quiero pedir sinceras disculpas a mis jugadores, a mi comando técnico, a la directiva, a la hinchada de Sporting Cristal, también a la Liga 1 y, en general, a la comunidad deportiva del Perú. No soy de reacciones de este tipo y menos menos aún cuando estoy al borde del campo”, empieza el documento.

Asimismo, continuó explicando que “esta situación me llevó a un límite, por el cual pido reiteradas disculpas. Agradezco al club sporting Cristal por permitir ser el canal de comunicación para expresarme, debido a que yo no manejo redes sociales”.





