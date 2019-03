¡Toma nota! programación completa de la fecha 4 del Torneo Apertura | LIGA 1

La pelotita no deja de rodar y este viernes arranca la tercera fecha de la Liga 1. Ayacucho vs. Binacional abre fuegos a la jornada que tendrá encuentros atractivos para todos los hinchas.

El sábado Sporting Cristal recibirá a Unión Comercio y Alianza Lima visitará a Cantolao. El domingo Universitario de Deportes entrenará a Carlos A. Mannucci en el Monumental.

Aquí te dejamos la programación completa de la fecha 4 de la Liga 1 para que no te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito.

Liga 1: programación completa de la fecha 4 del Torneo Apertura

Viernes 8 de marzo



Ayacucho FC vs. Binacional

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná

GolPerú



Sábado 9 de marzo



Sporting Cristal vs. Unión Comercio

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

GolPerú



UTC vs. Alianza Universidad

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Cristo El Señor

GolPerú



Real Garcilaso vs. Melgar

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega

GolPerú



Cantolao vs. Alianza Lima

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau del Callao

GolPerú



Domingo 10 de marzo



César Vallejo vs. Sport Boys

Hora: 11.15 a.m.

Estadio: Mansiche

GolPerú



Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Segundo Aranda Torres - Huacho

GolPerú



Universitario de Deportes vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 4 p.m.

Estadio: Monumental

GolPerú



Lunes 11 de marzo



Pirata FC vs. San Martín

Hora: 3.30 p.m

Estadio: Francisco Mendoza Pizarro

GolPerú

