A mediados del 2019, Universitario de Deportes, con Ángel Comizzo a la cabeza, puso el ojo en Irven Ávila, jugador peruano que se desvinculó de Lobos BUAP de México después de que el club fuera desafiliado de la Liga MX, dejándole su lugar a FC Juárez para disputar la primera división en ese país.

Sin embargo, para la sorpresa de muchos, el futbolista terminó fichando por Melgar. En una entrevista con GOLPERU, el delantero aseguró que también tuvo una oferta de Alianza Lima, pero fue el proyecto que le ofrecía el cuadro arequipeño el que terminó de convencerlo.

“Antes de llegar a Melgar tuve chances en Alianza Lima. Esto fue a mediados del 2019. Me junté con los directivos, pero al final no se llegó a nada. También tuve chances de llegar a Universitario y al final opte por Melgar porque me convenció el proyecto”, dijo Ávila.

“En Melgar tengo que llegar a mi máximo nivel para poder aportar al club que me dio la oportunidad. Es un club que se preocupa mucho por los jugadores y no tiene nada que envidiarle a otros equipos”, agregó.

Cabe destacar que antes de volver a territorio peruano, Irven Ávila militó el clubes del extranjero como Morelia y Lobos BUAP de México y LDU Quito de Ecuador.

