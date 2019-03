¿Mala suerte? John Narváez fue desconvocado de la Selección de Ecuador para los amistosos en fecha FIFA

El santo de espaldas.John Narváez vive una difícil semana. No solo cayó goleado con Melgar ante Palmeiras en la Copa Libertadores , sino que también recibió la mala noticia que no podrá ser parte de los amistosos de su selección en la fecha FIFA.

El defensa rojinegro había sido convocado a Ecuador, pero el trámite de su visa, para viajar a Estados Unidos (donde se realizarán los amistosos), no llegaron a buen puerto, lo que terminaron sacándolo de la lista del tricolor.

El lugar de John Narváez será ocupado por Cristhian Noboa, quien juega en el Zenit de San Petersburgo (Rusia). El jugador de Melgar tendrá que pasar la página y concentrarse en lo que es la Liga 1.

TRI | ¡Bienvenido @cristhian_noboa de vuelta a la Tricolor! John Narváez no podrá viajar esta vez con la Selección🇪🇨 pic.twitter.com/IZpthIQtLW — FEF Ecuador (@FEFecuador) 13 de marzo de 2019

"No, no estoy lesionado. Me negaron la visa, fue el gran inconveniente. Muy dolido por eso, pero es lo que pasó", sostuvo el defensor del elenco arequipeño en el programa Área Deportiva FM.

Melgar recibirá este domingo a Universitario por la quinta fecha del certamen nacional. Los 'Dominó' no saben lo que es ganar en el Torneo Apertura, por lo que el aporte de John Narváez será fundamental para ello.

Gonzalo Godoy quiere revancha en la Copa Libertadores. (Foto: Violeta Ayasta/Video: Jesús Mestas)

