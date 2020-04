Jorge Cazulo es un ícono para el conjunto rimense. El ‘Piqui’ llegó a Sporting Cristal en el 2012, tras su paso por César Vallejo, y suma ya su novena temporada con el club celeste; sin embargo, debido al Estado de Emergencia decretado por el gobierno peruano, la Liga 1 se encuentra suspendida hasta nuevo aviso.

En una entrevista brindada para Sporting Cristal, a través de la cuenta oficial de Instagram de los celestes, Jorge Cazulo contó su experiencia con el conjunto rimense así como algunas anécdotas e incluso las oportunidades que tuvo para fichar por otro club.

“Tuve propuestas no solo en 2012 y 2013. Siempre hay dos partes. De mí parte está el hecho de sentirme feliz en el club donde estoy. Quizá hay lugares mejores en lo económico o desde la infraestructura, pero no necesariamente tiene que ser tú lugar. Me he sentido bien desde que llegué a Cristal", señaló Jorge Cazulo.

Jorge Cazulo consideró a Fernando Mellán como alguien fundamental en su paso por Sporting Cristal. “El ‘profe’ Mellán me enseñó el significado de Cristal. El primer día me dijo que llegaba a la mejor institución y que no podía pasar de largo. Eso me quedó grabado. Es uno de esos ídolos silenciosos pero que cada día construye un Sporting Cristal mejor”, expresó el ‘Piqui’.

Por otro lado, el volante uruguayo no se pudo decidir por algún título ganado en especial. “No se puede comparar, es como hacerlo con los hijos, es imposible. Todos los títulos que he tenido la suerte de ganar, no solo los nacionales, también Aperturas, Clausuras o de Veranos; todos tienen la misma trascendencia porque detrás de ello hay un camino y eso se construye con mucho esfuerzo”, acotó Jorge Cazulo.

