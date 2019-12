La temporada 2020, que está a la vuelta de la esquina, se jugará con 20 equipos que lucharán por conseguir el título de la Liga 1. La cantidad de clubes que participarán del campeonato ha generado controversia y es que para muchos es excesivo.

En una entrevista con RPP, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, se pronunció al respecto y aseguró que “es una barbaridad”.

“Hasta donde sé descienden cuatro equipos el próximo año, pero no formo parte de la Liga 1, solo conversamos algunas cosas de asesoría. No he hablado con Villavicencio del próximo año. Quiero ser consecuente con lo que dije hace mucho tiempo y que haya 20 equipos es una barbaridad, porque no estamos preparados para recibir esa cantidad de equipos”, sostuvo.

“No hago daño a nadie diciendo esto. El año pasado, con 18 equipos, varios han terminado muy mal y no deberían ni haber terminado. Con 16 ya pasaba y con 20 va a ser muy duro”, finalizó al respecto Oblitas.

Es preciso destacar que los cuatro equipos que subieron a la Liga 1 este año son: Cienciano, Carlos Stein, Deportivo Llacuabamba y Atlético Grau.

Liga 1: Los mejores bloopers de 2019. (Video: América TV) 26/12/19 Depor

MÁS NOTICIAS