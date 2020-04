Se llama Kevin Santamaría, llegó este año al Perú y juega en Deportivo Llacuabamba. Aunque en el club liberteño pocos lo conocen por su nombre. Es más, su ‘chapa’ de crack siempre atrae miradas: todos lo conocen como el ‘Cristiano Ronaldo salvadoreño’.

El apodo nació en 2013 mientras jugaba la Copa de Oro con El Salvador. Un comentarista deportivo lo ‘bautizó’ y la ‘chapa’ quedó. Es más, en esa época él publicaba redes sociales cosas referente al jugador portugués.

Aunque, a diferencia de la estrella de la Juventus, Kevin Santamaría lleva el número ‘11’ en la espalda. Él no es la estrella de Portugal, pero sí uno de los referentes de la selección de El Salvador.

Y claro, tampoco tiene un carro del año o pasa sus vacaciones en las mejores playas de Europa. Lo que a Kevin Santamaría le tocó es pasar la cuarentena en Cajabamba, a 14 horas de Lima.

En la Liga 1 Kevin Santamaría ha jugado dos partidos y tiene un gol: lo marcó ante San Martín, pero perdieron 2-1 en Cajabamba. Lo más llamativo es que lo celebró haciendo un ‘7’ con las manos.

“Cuando yo vine, en las redes sociales pusieron mucho eso. Entonces en el equipo me dicen Cristiano y es raro que me llamen por mi nombre. Quieras o no, el apodo me hace sentir bien pues me da confianza”, comentó a Depor.

Kevin Santamaría no duda en confesar su simpatía por futbolista de 35 años. “Soy fan de ‘CR7’ por la constancia que tiene. Es mi jugador favorito, aunque a Lionel Messi también lo veo. No hay que mentir, en lo personal prefiero a Cristiano”, manifestó.

Eso sí, el ‘CR7’ de Deportivo Llacuabamba tiene los pies en la tierra. “No me la creo, solo me causa risas. No me ofende y tampoco me halaga decir ‘yo soy Cristiano Ronaldo’”, manifestó. En Llacuabamba esperan que muestre cositas del luso.

Santamaría admira a CR7.

Al igual que Cristiano Ronaldo, Kevin Santamaría extraña estar en las canchas de fútbol. “Uno se desespera por estar en la cancha, pero soy consciente que antes de todo está la salud. Si es en mayo bienvenido sea, si es en junio igual”, cerró.

