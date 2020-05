Cuando un futbolista extranjero llega a un nuevo equipo siempre sueña con romperla el día de su debut. Y eso puede demorar días o semanas. Quizá meses, por alguna lesión. Pero en épocas de COVID-19, el tiempo es una incógnita.

El colombiano Arley Rodríguez es uno de ellos. El atacante llegó a Trujillo a inicios de marzo. Ya tiene más de dos meses en el país y todavía no ha podido jugar con la ‘mica’ de Mannucci. Es más, hasta le aplicaron la suspensión perfecta de labores.

“No me imaginé pasar por esto. Primero el equipo enfrentó a Cienciano y el transfer no había llegado. A la siguiente semana teníamos que enfrentar a Alianza Universidad, estaba convocado y paso todo esto de la cuarentena”, le comentó el carlista a Depor.

El colombiano de 27 años tiene un buen CV: pasó por Atlético Nacional, donde fue campeón de la Copa Libertadores en 2016 y de la Recopa en 2017. Ya quiere aportar su ‘granito de arena’.

“Las ansias son muchas. Lo que se extraña es madrugar, entrenar, las concentraciones, los partidos, todo eso que ama. Espero que todo se reanude pronto”, agregó.

Y claro también sueña con su debut. “Me imagino aportando mi capacidad, convirtiendo goles y alegrando al hincha, pero primero que todo tengo que ganarme un lugar en equipo”, señaló.

Humberto Mendoza de Llacuabamba tampoco ha podido debutar en la Liga 1. (GEC)

No es el único

Como Arley Rodríguez, hay más casos de extranjeros que todavía no juegan en el torneo local. Jhon Marchán de Sporting Cristal, Franco Zanelatto de San Martín y Humberto Mendoza de Llacuabamba son los otros.

“Las ansias hay muchas, pero primero está la salud, el bienestar de cada uno de nosotros. Esperando que pase esta pandemia, ver que decisiones se van a tomar”, señaló el defensa colombiano Humberto Mendoza.

Estar lejos se sus seres queridos es lo que más le afecta. “Yo aquí en Cajabamba vivo solo, lejos de mi familia, un poco aburrido. Le hace falta a uno los entrenamientos, salir, ir a tomarse un cafecito, un jugo algo. Eso cuesta”, agregó.

Igual, deja claro que se quedará en el país. “Irme no lo he pensado, uno tiene contrato acá en Perú. No se sabe si se comienza en julio, agosto. Si llega ver liga y está en el país de cada uno es complicado volver. Mi pensamiento es tengo contrato acá y hay que respetarlo”, cerró.

