Equipos con presupuestos muy modestos (UTC, Alianza Atlético y Atlético Graú) tuvieron entre sus filas a jugadores extranjeros que dieron la talla y cerraron una gran campaña en su primera experiencia por nuestro territorio. Dejando en claro que no siempre los futbolistas que llegan con un gran cartel son los que terminan siendo figuras.

Atlético Grau y Alianza Atlético se quedaron muy cerca de clasificar a torneos continentales. Teniendo en cuenta los presupuestos que manejan, sus campañas son para destacar. Aunque se trata de equipos que no tienen estrictamente un departamento de scouting, realizaron esta labor por intermedio de los comandos técnicos de Gustavo Álvarez y Mario Viera. Es la vía que por ahora los equipos más modestos encuentran para reforzarse adecuadamente y no tirar el dinero al tacho.

Nombre Club País de origen Goles Asistencias Facundo Peraza UTC Uruguay 15 5 Rodrigo Salinas Grau Uruguay 13 7 Roger Torres Alianza Atlético Colombia 8 10 Joel López Pissano Grau Argentina 6 11 Adrián Fernádez Alianza Atlético Paraguay 9 2

Importancia de scouting

En el Perú, tres o cuatro equipos son los que trabajan de forma profesional el scouting al momento de fichar. Así lo señala Víctor Zaferson, destacado scout de nuestro medio. Comentó además que no es la única fuente de recepción. También está la experiencia del entrenador con determinado jugador y las recomendaciones. Aunque desde su experiencia, el proceso de seguimiento e identificación del talento tiene mayor valor, más aun si se hace con mucho tiempo de antelación. Incluso se puede encontrar buenos elementos sin tanta inversión.

“Yo creo que sí los clubes tuvieran un equipo de scouts que analizan a los fichajes con al menos un año de anticipación ficharían mejor. Pero la mayoría solo se guía del ojo clínico o de los gustos personales. Solo con eso ya no alcanza. Si se pueden encontrar futbolistas de bajo costo y muy productivos. Hay que saber buscarlos con paciencia. El proceso de búsqueda y análisis empieza doce meses antes”, sostuvo.

Por otro lado, Zaferson explicó por qué los equipos con mayor presupuesto y títulos suelen errar mucho en sus contrataciones. “Los clubes grandes muchas veces se equivocan en contratar porque no analizan a los jugadores al cien por ciento. No todos los jugadores son para todos los clubes y no todos los clubes son para todos los jugadores. Hay varios factores que influyen. Yo creo en dos muy fuertes: la confianza del jugador y el respaldo del entrenador. Muchas veces los jugadores son una moneda al aire: llegas barato, sin expectativa, y rindes. Llegas muy caro, con gran expectativa, y no funcionas. En el fútbol no siempre 1+1 es 2. Por eso el objetivo debe ser reducir el margen de error. De cinco refuerzos tienen que funcionar al menos 3. Le funcionó a FBC Melgar este año con todos los extranjeros en el Apertura y en la Copa Sudamericana”.

Valor de mercado vs. desempeño

Diego Almanza, gestor deportivo nacional, realizó un estudio para predecir cómo debió terminar la tabla acumulada del presente campeonato peruano. Para ello, utilizó las variantes valor de mercado y posición, evaluándolas en un horizonte temporal de diez temporadas (2013-2022)

Del modelo en cuestión se puede visualizar que las tres primeras posiciones corresponden a los equipos involucrados en la definición del título: Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar. Aunque el estudio ubicaba a los arequipeños en la segunda casilla, por encima del cuadro victoriano. Cabe precisar que estos equipos son los que tienen los planteles más costosos del torneo.

Lo más resaltante viene a partir de la cuarta posición. El estudio de Almanza posiciona a Universitario de Deportes en la cuarta casilla, algo que finalmente no terminó sucediendo, ya que el último cupo para la Copa Libertadores lo ganó Sport Huancayo. Para el modelo, los huancaínos hubiesen terminado en la décima casilla, fuera de todo torneo internacional. Asimismo, también llama la atención que Mannucci sale sexto, terminando nueve casillas más abajo este 2022.

Posición real Posición según el estudio 1. Sporting Cristal 1. Sporting Cristal 2. Alianza Lima 2. Melgar 3. Melgar 3. Alianza Lima 4. Sport Huancayo 4. Universitario 5. Universitario de Deportes 5. Cienciano 6. César Vallejo 6. Mannucci 7. Cienciano 7. César Vallejo 8. Binacional 8. Deportivo Municipal 9. Alianza Atlético 9. Sport Huancayo 10. Atlético Grau 10. Ayacucho FC

Este estudio demuestra que no siempre el tema económico es directamente proporcional al rendimiento durante un torneo. No siempre tener la billetera más ancha te va a garantizar realizar una gran campaña.

El tema formativo

Si bien es cierto que Cristal y Melgar son los equipos más costosos del campeonato, también son los que tienen el menor promedio de edad. Esto se puede explicar por la presencia de muchos jóvenes que hace mucho dejaron de ser grandes prospectos y hoy se han ganado un nombre en la élite del fútbol profesional.

En el caso de los celestes se debe a un largo proceso formativo que cierra un ciclo con la asentación en el primer plantel. Los últimos casos son los de Jhilmar Lora y Jesús Castillo. Mientras que desde tienda sureña se dio en el cierre de la formación, con la incorporación de jugadores de distintas partes del país, como es el caso de Paolo Reyna y Alec Deneumostier. En ambos casos la inversión fue mínima con respecto a lo que podrán ganar con una posible venta de estos futbolistas.

Jugador Club Valor de mercado Jesús Castillo Sporting Cristal 700 mil € Alec Deneumostier Melgar 700 mil € Paolo Reyna Melgar 700 mil € Jhilmar Lora Sporting Cristal 500 mil €





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR