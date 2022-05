Alianza Lima cerró la jornada 13 del Torneo Apertura con un agónico triunfo sobre San Martín (1-0) en el estadio Alberto Gallardo y, junto a Universitario de Deportes y Sporting Cristal , se metió a la pelea por conquistar el título del primer campeonato del año, a falta de seis fechas para el final. La tabla de posiciones se apretó más, los tres grandes del fútbol peruano miran de cerca el primer lugar (hoy en poder de Sport Huancayo con 26 puntos), se preparan para afrontar lo que viene y aquí analizamos el panorama de blanquiazules, cremas y celestes.

Así va la tabla de posiciones:

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1. Sport Huancayo 11 8 2 1 20 10 10 26 2. Melgar 12 8 1 3 15 11 4 25 3. Alianza Atlético 12 8 1 3 22 19 3 25 4. Universitario 13 7 2 4 22 14 8 23 5. Sporting Cristal 12 6 4 2 22 16 6 22 6. Binacional 13 7 1 5 19 13 6 22 7. Cienciano 12 6 3 3 23 11 12 21 8. Alianza Lima 11 6 2 3 19 12 7 20 9. Municipal 12 6 2 4 22 23 -1 20 10. César Vallejo 12 4 6 2 13 10 3 18 11. Atlético Grau 13 4 5 4 18 16 2 17 12. ADT 13 3 6 4 12 13 -1 15 13. Sport Boys 13 4 3 6 12 20 -8 15 14. Ayacucho FC 13 3 2 8 21 23 -2 11 15. UTC 12 3 2 7 18 22 -4 11 16. Carlos Stein 12 3 2 7 12 19 -7 11 17. Carlos A. Mannucci 12 2 3 7 11 17 -6 9 18. San Martín 12 2 1 9 10 26 -16 7 19. Cantolao 12 1 2 9 10 26 -16 5

Para estar a la altura

De los tres grandes, Universitario es el equipo que está más cerca del primer lugar y el que tiene menos partidos por jugar. Es decir, los cremas disputarán cinco compromisos de aquí hasta el final del Apertura y deben descansar en la jornada 17; lo que significa que 15 puntos estarán en juego y el objetivo del cuadro dirigido por Jorge Araujo es ganar la mayor cantidad de puntos para quedarse con el título del certamen.

De esos cinco encuentros, dos serán en Lima y los otros tres en provincia. Sin embargo, la complejidad del fixture de la ‘U’ pasa por los partidos que les tocará jugar en la altura. El cuadro de Ate visitará a Melgar en Arequipa y a Sport Huancayo en Huancayo, dos de sus rivales directos que han demostrado sus cartas de juego para ser protagonistas hasta esta instancia del Apertura. Ganar fuera de casa siempre será clave; por ello, obtener puntos en dos plazas complicadas puede marcar el destino del combinado merengue.

Si repasamos las estadísticas, Universitario salió este año en dos oportunidades a ciudades de altura. Lo hizo en la fecha 7 ante Binacional, en Juliaca (3824 m.s.n.m.), y en la fecha 9 ante Ayacucho FC, en Ayacucho (2772 m.s.n.m.). ¿Los resultados? El primer duelo lo perdió 1-0 y el segundo lo ganó 1-2 con un agónico gol de Andy Polo. Es decir, el balance está equilibrado; pero los rivales son distintos, mejor preparados, más exigentes y también pelean por ganar el Apertura.

En Lima, la situación no es menos complicada. A la ‘U’ le tocará recibir a Sporting Cristal en el Estadio Monumental y el partido puede definir las aspiraciones de cada equipo. Los cremas no le ganan a los celestes desde hace 8 partidos. El último triunfo registrado fue el 30 de octubre del 2018, cuando vencieron 2-1 con goles de Alberto Quintero y Germán Denis.

Fecha Rival Local / Visitante Ciudad 14 Carlos A. Mannucci Visitante Trujillo 15 Sporting Cristal Local Lima 16 Melgar Visitante Arequipa 17 Descansa - - 18 Sport Huancayo Visitante Huancayo 19 UTC Local Lima

Un porvenir más accesible

A comparación de Universitario, Sporting Cristal disputará seis compromisos de cara al final del Apertura; lo que significa que 18 puntos estarán en juego y sus posibilidades de quedarse con el título son más altas que la de los cremas. Los celestes ya descansaron, no tienen que preocuparse por subir a la altura y cuatro de sus seis duelos serán en Lima; es decir, su fixture es mucho más accesible que el del elenco merengue.

El equipo de Roberto Mosquera saldrá a provincia en dos ocasiones; pero en ningún escenario le tocará pararse a varios metros sobre el nivel del mar. Los rimenses enfrentarán a Atlético Grau en Piura y visitarán en la última fecha a Mannucci en Trujillo. Ambos rivales están ubicados de mitad de tabla hacia abajo y, a priori, no supondrían una gran amenaza para los celestes. Sin embargo, hay un dato que no debe pasar desapercibido: Cristal no ha podido ganar este año jugando en el norte del país.

Si echamos una mirada a los números, los celestes salieron en dos ocasiones a ciudades norteñas. Lo hizo en la fecha 7 ante Carlos Stein, en Lambayeque, y en la fecha 9 ante César Vallejo en Trujillo. Y el balance es en negativo: el primer partido lo empató 1-1 y el segundo lo perdió 2-0. Es decir, a Cristal le cuesta jugar ante rivales del norte y eso supone un reto para Mosquera, quien necesitará romper esa mala estadística para sumar fuera de casa y acercarse más al primer lugar del Apertura.

Por otro lado, a Cristal también le tocará medirse contra dos rivales directos en su lucha por el título: ante Universitario y Alianza Atlético. Al primero lo visitará en el Estadio Monumental y al segundo lo recibirá en el Alberto Gallardo. Lo positivo de ambos compromisos es que se jugarán en Lima y los celestes dependen de sí mismos para quedarse con los puntos. Además, sobre los cremas llevan una racha de 8 duelos consecutivos sin perder y ante los ‘churres’ no caen desde el 2004, cuando fueron derrotados 0-1 con gol de William Chiroque.

Fecha Rival Local / Visitante Ciudad 14 Ayacucho FC Local Lima 15 Universitario Visitante Lima 16 Sport Boys Local Lima 17 Atlético Grau Visitante Piura 18 Alianza Atlético Local Lima 19 Carlos A. Mannucci Visitante Trujillo

Con 21 puntos en juego

El panorama de Alianza Lima no difiere mucho si lo comparamos con Universitario y Sporting Cristal. A los íntimos les falta jugar 7 compromisos; lo que significa que 21 puntos estarán en juego y solo 6 unidades los separa del primer lugar del Apertura. Sin duda, esto ilusiona al hincha blanquiazul, que exige siempre al equipo pelear todos los campeonatos. No obstante, lo que viene no es del todo alentador, ya que les tocará subir a la altura hasta en tres ocasiones.

Recordemos que el equipo de Carlos Bustos tiene un partido pendiente contra Sport Huancayo, correspondiente a la fecha 8 del Apertura. El duelo se jugará en el estadio IPD de Huancayo y ganarlo será clave para recortar distancias con el ‘Rojo Matador’, que es el actual líder del torneo. Pero, la complejidad aumenta debido a que los blanquiazules también deberán subir a Juliaca (3824 m.s.n.m.) y Tarma (3,050 m.s.n.m.) para medirse ante Binacional, que además pelea el campeonato, y ADT, respectivamente.

Jugar en ciudades altura siempre le ha costado a Alianza Lima. Este año, solo salió en una oportunidad y fue en la fecha 6 ante Melgar, en Arequipa, donde perdieron 1-0 con un solitario gol de Jean Pierre Archimbaud. Además, a esto se suma un dato importante: los íntimos no han sabido ganar en provincia, pues antes de caer ante los rojinegros también lo hicieron frente a Alianza Atlético, en la fecha 4, por 4-2 en Sullana.

Eso sí, lo que puede compensar el fixture es que los ‘grones’ tendrán tres partidos consecutivos en Lima antes de subir a la altura. Por ello, es crucial que el elenco de Bustos logre extender su buena racha (llevan cinco triunfos seguidos), hacer un buen colchón de puntos, preparar de la mejor manera cuando le toque ir a provincia y sumar fuera de casa para pelear el Apertura. De igual manera, nada está dicho hasta el final y Alianza Lima ha demostrado que puede ir de menos a más durante el certamen.

Fecha Rival Local / Visitante Ciudad 8 (pendiente) Sport Huancayo Visitante Huancayo 14 César Vallejo Local Lima 15 Municipal Visitante Lima 16 Cienciano Local Lima 17 Binacional Visitante Juliaca 18 Ayacucho FC Local Lima 19 ADT Visitante Tarma

