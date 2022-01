El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló este jueves sobre el reclamo de varios clubes peruanos con relación al partido entre Cienciano y Cusco FC , que acabó 2-2 en cancha (aunque este último lo terminó ganando en mesa por la supuesta mala inscripción de Mathías Carpio en el ‘Papá'). Bueno, la apelación de Binacional fue admitida por este organismo y con ello su retorno a la Liga 1 es un hecho. Sin embargo, por ahora se vive un escenario de incertidumbre en torno al descenso, donde San Martín y Cusco FC están involucrados.

La resolución del TAS modificaría la tabla final del año pasado. En ese sentido, Cusco FC pierde dos puntos y pasa al puesto 17 de descenso directo; por lo tanto, Binacional asciende al puesto 15, con lo que se salva. Por su lado, San Martín sube al 16, correspondiéndole jugar la revalidación para definir su permanencia en la Primera División. No obstante, Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación De Futbolistas Del Perú (Safap), asegura que esto no es del todo acertado.

“Lo único claro es que Binacional debería estar jugando la Liga 1, porque tampoco dice que Cusco FC pierda la categoría. De ahí podemos inferir qué pasa con cada club, qué cosa se admitió o se rechazó, como en el caso de San Martín. Esa información la tiene la Federación Peruana de Fútbol. Es muy aventurado plantear un escenario”, le comentó a Depor.

De acuerdo a Baldovino, la resolución tampoco hace referencia a la modificación de la tabla de posiciones acumulada del año pasado, como sí ocurrió en el caso entre Alianza Lima y Carlos Stein. “Allí sí se modificó la tabla y se ordenó que Alianza juegue la Liga 1 y que Stein baje a la Liga 2. En este caso no lo dice y no podemos asumir algo que no es”, continuó.

‘Santos’ a la espera de la respuesta de la FPF

Por su parte, Julio García, representante legal de San Martín, afirmó que al cuadro ‘santo’ le correspondería jugar un partido de revalidación ante Carlos Stein. “Al declararse nulo, se descuentan esos dos puntos a Cusco FC y con ello pasa al descenso directo. Automáticamente, San Martín ocupa la posición de revalidación y Binacional el puesto 15. Con ello, Binacional permanece en la Liga 1, San Martín debe revalidar su permanencia en un partido contra Carlos Stein, y Cusco FC desciende. Esa parte le toca implementar a la FPF, que tiene que reconocer que Binacional jugará Liga 1, y tiene que disponer fecha y hora de un partido entre San Martín y Carlos Stein”.

Sin embargo, aquí hay un detalle a considerar: Carlos Stein ganó su derecho de jugar la Liga 1 en cancha y la FPF deberá decidir qué hará al respecto. “No podemos obviar que jugaron un partido de revalidación contra Binacional”, comentó García. En ese sentido, para el abogado, lo más idóneo sería que el campeonato de este año se juegue con 19 equipos.

“Desde el punto de vista de la justicia, lo más idóneo es que terminen jugando 19 equipos. Porque Carlos Stein tiene un derecho ganado que es imposible desconocer y de hacerlo jugar otra vez... Ellos pueden acercarse a la FPF y decirle ‘no hay problema, yo juego otra vez’; o en su defecto decir ‘yo no juego’. Y le tocará a la FPF resolver”, manifestó.

En tanto, José Luis Noriega, expresidente de la Comisión de Justicia de la FPF, aseguró que no hay forma de que se juegue un partido de revalidación entre San Martín y Carlos Stein: “Stein tiene un derecho adquirido. El año pasado sufrió un tropiezo contra el derecho adquirido. Este año no hay forma. Tienen que buscar una solución y que lo haga la FPF bajo su propia responsabilidad. Tanto carnaval que hay en la FPF, una vulneración más no hará la diferencia. Pero ni el TAS lo ha sugerido, ni la FPF ha ordenado que se juegue un partido de revalidación. Técnicamente, San Martín está descendido”, expresó.

Asimismo, Depor pudo conocer que la FPF tiene pensado realizar una reunión de junta directiva para definir la situación de los clubes afectados luego del fallo del TAS. La decisión se dará a conocer mediante un comunicado en el transcurso del día o, a más tardar, este viernes a primera hora.

La FPF pierde por segundo año consecutivo en el TAS

Con el fallo de este jueves, es la segunda vez que la FPF pierde una defensa jurídica ante el TAS. El año pasado ocurrió lo mismo en el caso entre Alianza Lima y Carlos Stein, donde los íntimos salieron airosos y se ganaron el derecho de jugar en Primera División.

“El TAS nos está diciendo que no somos capaces de organizar un torneo. No hay ningún campeonato en el mundo que dos años seguidos haya sido ordenado por el TAS. Este organismo no ha sido creado para esto, que es un problema doméstico, sino para combatir el doping y temas contractuales muy complicados entre clubes y deportistas”, indicó Noriega.

Por su parte, García opina lo mismo: “No hay una liga en el mundo a la que le indiquen cómo tiene que jugarse un torneo y menos en dos años seguidos. La nueva junta directiva debe tomar cartas en el asunto y asegurar que los órganos de justicia estén mejor capacitados y hagan respetar las normas que ellos mismos plantean”.

Finalmente, Baldovino considera que las comisiones que integran la FPF no están integradas por gente capacitada para cumplir su función: “Todos los que estamos en el fútbol teníamos perfectamente claro que Mathías Carpio estaba bien inscrito. Lo que me molesta es que la Comisión Disciplinaria escribe un informe en el que se asegura que el futbolista estaba bien escrito; sin embargo, en la FPF se van por las ramas y sancionan a Cienciano. El departamento jurídico de la FPF decía que estaba bien escrito y la Comisión de Apelaciones estaba mal inscrito. Esas comisiones están integradas por gente que no conoce la materia”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR