Mediante un video difundido en redes sociales, Jean Ferrari, administrador del cuadro crema, pidió “juego limpio” a la FPF y aseguró que “nos preocupa cómo se está llevando a cabo este proceso, sin ningún tipo información ni fiscalización”. El titular de la ‘U’, cuyo contrato con el Consorcio Gol Perú finaliza en 2025, solicitó también que se respete los acuerdos vigentes y que el proceso sea abierto y transparente para todos.

En ese sentido, Depor conversó con dos especialistas en derecho deportivo para entender la actualidad sobre los derechos de televisión y qué es lo que viene a partir de la negociación entre la FPF y la empresa 1190 Sports.

Hablan los que saben

“Desde el punto de vista legal, en términos que establece la legislación deportiva a nivel global, la administración (de los derechos de transmisión) le corresponde a la FPF. Ellos son los titulares. Ahora, la FPF convocó un concurso (licitación), se presentó una postura que no era y la han negociado. Dicen que se han mejorado las condiciones, pero todavía no dicen cuáles son esas condiciones. Evidentemente, los clubes tienen que estar preocupados, porque esos recursos deberían ser para los clubes profesionales”, asegura Julio García, abogado en derecho deportivo.

De acuerdo al especialista, el siguiente paso es que la FPF dé a conocer los términos y condiciones de esa negociación, de manera que pueda generar tranquilidad en los clubes profesionales. Mientras eso no ocurra, es difícil opinar sobre lo que va a ocurrir. No obstante, ese acuerdo con la empresa 1190 Sports debería “asegurar (a los clubes) que reciban más de lo que reciben hoy económicamente. Por eso se entiende la preocupación de la ‘U’, es uno de los más grandes del Perú y su situación económica es muy compleja”.

Los ingresos por los derechos de televisión representan la fuente de ingreso principal para los clubes más grandes del Perú. Aproximadamente, el 40% del presupuesto de instituciones como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal proviene de las ganancias por la transmisión de sus partidos en el campeonato local. Y para los clubes más pequeños, este porcentaje aumenta casi a un 100%. Es decir, dependen enteramente de los ingresos por esta vía para solventarse económicamente durante una temporada completa.

“En los últimos 15 años, todos los clubes han cobrado al día, les han aumentado en el momento que tenían que aumentarle, les aumentaron el 20% de lo que ganaban en la pandemia. Entonces, hasta la fecha se han sentido seguros y satisfechos con el Consorcio Gol Perú. Sí puedes cambiar, pero qué garantías tiene de que la nueva empresa va a cumplir con todo. Es un tema que la FPF debe conversar con los clubes y explicarles cuál sería la mejor decisión para el fútbol peruano”, sostiene Jhonny Baldovino, especialista en derecho deportivo.

De acuerdo a Baldovino, lo que debió hacer antes la FPF es equilibrar la cancha para todos los clubes; es decir, licitar cuando todos hayan finalizado su contrato con el Consorcio Gol Perú. “No es un escenario ideal licitar los derechos colectivos si no tienes a todos los clubes juntos. Lo primero que debió hacer la FPF es tener a todos los clubes para recién buscar la colectividad de los derechos de televisión”, apunta.

¿Aplica el derecho de preferencia?

Mucho se comentó acerca del derecho de preferencia, que es una cláusula en el contrato de los clubes con el Consorcio que le da prioridad a la actual compañía de transmisiones para negociar. Es decir, cualquier propuesta de un externo, debe ser informada a dicha empresa, de manera que pueda igualar o superar la oferta para continuar trabajando en conjuntos.

Sin embargo, esto no aplica a los cuatro clubes que mantienen vínculo con el Consorcio después del 2022, como son los casos de Universitario, Municipal, Sport Boys y Mannucci. “No puede aplicarse porque está regulado para ejercerse durante el último año de contrato. Entonces, la ‘U’ no debería verse perjudicada por esta situación”, afirma García.

Eso sí, el abogado deportivo advierte que es posible terminar en un conflicto legal. “Yo creo que hoy no es exigible el derecho de preferencia, porque es una obligación en el contrato establecida a favor del Consorcio y en contra de los clubes, o sea, que los clubes tienen que respetar; pero los clubes no están asignando su derecho. Desde la aprobación de los estatutos, los clubes ya no deciden sobre sus derechos de televisión. El camino es ahora única y exclusivamente con la FPF. Si no se hace, van a terminar con una contingencia que no solamente va a alargar el proceso, sino que probablemente va a generar condiciones perjudiciales para todos”, explica.

Lo que debería ocurrir para evitar este escenario de conflicto es crear un consenso entre la FPF y los clubes interesados , que en teoría serían todos. No obstante, el problema es que no existe una posición uniforme de parte de estas instituciones. “Si la ‘U’ y Alianza están en una condición discrepante, deberían conversar con sus pares. Nos guste o no, es la FPF la que tiene la potestad. Conversar es lo que debe ocurrir en el corto plazo”, detalla García.

Clubes con contrato hasta el 2022 Clubes con contrato hasta el 2023 Clubes con contrato hasta el 2025 Alianza Lima Carlos A. Mannucci Universitario de Deportes Cienciano Sport Boys Atlético Grau Deportivo Municipal César Vallejo Sporting Cristal Binacional Melgar ADT Alianza Atlético Cantolao Sport Huancayo Carlos Stein San Martín Ayacucho FC UTC

Un escenario complicado

Otro tema importante es que la FPF y la empresa 1190 Sports dan a entender, según el comunicado de la propia federación, que formarán una asociación para la explotación de los derechos de televisión. Baldovino advierte que la intención es crear un nuevo canal del fútbol peruano; es decir, una empresa en la que se transmitan los partidos de la máxima categoría. Sin embargo, el problema está en que la FPF es un organismo sin fines de lucro, por lo que caminaría sobre terreno peligroso.

“La FPF hizo el proceso de licitación y el interesado no ofreció comprar los derechos, sino hacer una empresa con la FPF para hacer un canal del fútbol. Es como que tú ofrezcas papas y el postor ofrezca camotes. Legalmente, se declara desierta la licitación porque nadie quiso comprar lo que tú estabas vendiendo. Ahora, terminado esto, te sientas a negociar con el que te ofreció camotes. ¿Qué quieren hacer? Una empresa como una especie de canal del fútbol”, precisa Baldovino.

Al respecto, García señala que la ley del deporte no representa una barrera para que la FPF pueda hacer una suerte de alianza estratégica con 1190 Sports, ya que la Ley de Fortalecimiento 30727, aprobada por el Congreso, le da autonomía a dicha entidad.

“La FPF es una ONG, efectivamente. Lo que va a pasar es que podría crear una empresa, pero al final todo se va a tener que reinvertir en la FPF. La FPF no puede en ningún momento dar utilidades, pero sus asociados requieren la explotación comercial de los derechos de transmisión. Algunos asociados están organizados como asociaciones y otros como sociedades anónimas. Usted ha tocado un punto delicado, porque hay que evaluar y ser finos allí”, apuntó.

