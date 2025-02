¡Es hoy! Alianza Lima vs. Juan Pablo II se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE este 21 de febrero por el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1, en el marco de la fecha 3 que se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva. A través de la transmisión de Liga 1 MAX (L1 MAX) y L1 Play, disponibles en DirecTV, Claro TV, WIN, Zapping y Best Cable, el encuentro entre ambas escuadras nacionales está pactado para jugarse a partir de las 8:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a las 9:00 de la noche; mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay está programado para las 10:00 p.m del viernes. En esta misma línea, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor te ofrecerá el minuto a minuto más completo, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias, así que más te vale no perdértelo. ¿Quién ganará?

