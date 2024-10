Alianza Lima vs. UTC se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este viernes 18 de octubre desde el Estadio Municipal Germán Contreras Jara por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules buscan apoderarse de la punta -están en el segundo a tres de la ‘U’ que es líder-, mientras que el ‘Gavilán del Norte’ (décimo cuarto lugar con 13 puntos) intenta alejarse de la zona de descenso.El encuentro está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Alianza Lima visitará a UTC por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Vídeo: @ClubALoficial).