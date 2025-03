¡Duelo de altura! Alianza Universidad vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE este viernes 7 de marzo por el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1, en el marco de la fecha 5 del campeonato peruano que se llevará a cabo en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco. A través de la transmisión de Liga 1 MAX (L1 MAX) y L1 Play, canales disponibles en DirecTV (DGO), Claro TV, WIN, Zapping y Best Cable, el encuentro entre ambos equipos está pactado para jugarse a partir de la 1:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a las 2:00 de la tarde; mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay está programado para las 3:00 p.m del viernes. En esta misma línea, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

