Paolo Guerrero será presentado EN VIVO y EN DIRECTO este martes 27 de febrero como nuevo jugador de César Vallejo. La conferencia de prensa está programada para que arranque desde las 10:00 a.m. en la explanada 2 de la sede central de conjunto ‘poeta’ en Trujillo, y podrá ser visto por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se emite por DirecTV, Claro TV y BestCable. Además, también se podrá ver por medio de Movistar Deportes, Latina TV, América Televisión, ATV y Willax TV. Si no estás cerca a tu televisor, podrás verlo desde tu smartphone o tablet en las plataformas de streaming por Movistar Play, Claro Video y DGO. El delantero de la Selección Peruana aún no tiene fecha de debut oficial, pero se espera que sea antes o para el duelo de clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024.

Paolo Guerrero pasó por exámenes medicos. (Video: América TV)