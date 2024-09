Universitario vs. Comerciantes Unidos se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 29 de septiembre por la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1, en un partido que se llevará a cabo en el Estadio Germán Contreras Jara, ubicado en Cajabamba. El partido está programado para las 3:30 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal streaming de L1 Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Rodrigo Ureña estaría listo para volver a jugar en Universitario. (Foto: Universitario)