Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este miércoles 18 de septiembre desde el Campeones 36 por la fecha 11 el Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules, que siguen en la punta con 23 puntos, buscarán una nueva victoria en provincia, donde en esta segunda parte del torneo aún no conocen la derrota. En cambio, si los ‘Albos’ ganan, se posicionarán entre los primeros lugares de la tabla. El duelo está programado para iniciar a la 1:00 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.

Alianza Lima vs Atlético Grau por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Vídeo: Alianza Lima).