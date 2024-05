¡Por la victoria! Alianza Lima vs. Garcilaso se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este domingo 19 de mayo en un emocionante encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este partido es crucial para los ‘Blanquiazules’, quienes buscan seguir sumando puntos y no alejarse de los primeros lugares en la tabla de posiciones. El enfrentamiento comenzará a las 8:00 de la noche (hora de Perú) y será transmitido GRATIS a través de las señales de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponibles en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en sus plataformas de streaming Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el seguimiento detallado minuto a minuto, que incluye todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Alianza Lima vs Garcilaso por la fecha 16 de la Liga 1. (Vídeo: @ClubALoficial).





Alianza Lima vs Garcilaso: posibles alineaciones

Franco Saravia; Jiovany Ramos, Carlos Zambrano, Renzo Garces; Franco Zanelatto, Juan Freytes; Adrian Arregui, Catriel Cabellos, Sebastián Rodríguez; Kevin Serna, Hernán Barcos. Garcilaso: Miguel Vargas; Erick Canales, Christian Ramos, Juan Diego Lojas, Erick Perleche; Carlos Diez, Alexi Gómez, Miguel Cornejo; Pablo Erustes, Mauricio Cuero, Luis Urruti.