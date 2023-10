Alianza Lima vs. Garcilaso se ven las caras (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este domingo 29 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. El partido está programado para iniciar desde de las 3:00 de la tarde (hora peruana) y será transmitido a través de las señales de Liga 1 MAX, DIRECTV, Claro TV y Liga 1 Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor. No te lo puedes perder.

Así fue uno de los últimos entrenamientos de Alianza Lima. (Video: Alianza Lima)





Alianza Lima vs. Garcilaso: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Edinson Chávez, Pablo Míguez, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Aldair Rodríguez, Jairo Concha, Bryan Reyna; Hernán Barcos.

Garcilaso: Diego Penny; Alex Rambal, Héctor Salazar, Juan Lojas, Paolo Méndez; Enmanuel Paucar, David Dioses, Jorge Bazán; Jonathan Betancourt, Kevin Quevedo y Santiago Giordana.