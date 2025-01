Por la Tarde Celeste 2025, Sporting Cristal vs Católica chocarán EN VIVO y EN DIRECTO en el Estadio Alberto Gallardo este domingo 19 de enero desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Asimismo, puedes seguir la transmisión de este atractivo encuentro a través de las señales de L1 MAX (antes Liga Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, Fanatiz. Los rimenses quieren darle la primera alegría del año a su hinchada que abarrotará el recinto deportivo ubicado en Lima. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

En el Estadio Alberto Gallardo, Cristal y Católica chocan por la Tarde Celeste 2025. (Video: Sporting Cristal)