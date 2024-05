Universitario vs. Cienciano EN VIVO y EN DIRECTO en un encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este partido es crucial para los cremas en su afán de volver a la cima del torneo y sacarle nuevamente dos puntos a Sporting Cristal, líder momentáneo. El enfrentamiento se realizará este lunes 20 de mayo a las 8:00 de la noche (hora de Perú) y será transmitido a través de las señales de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponibles en la parrilla de operadores de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en sus plataformas de streaming Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el seguimiento detallado minuto a minuto, que incluye todos los goles, amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Andy Polo se encuentra pasando por un buen momento futbolístico en Universitario ya que está cerca de convertirse campeón del Torneo Apertura y podría clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, "me dan libertad para atacar y defender" sostuvo. (Video: América TV)





Universitario vs. Cienciano: posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Segundo Portocarrero; Diego Dorregaray y Edison Flores.

Cienciano: Ítalo Espinoza; Josué Estrada, Leonardo Rugel, Paolo Fuentes, Orlando Núñez; Jordan Guivin, Claudio Torrejón; Aldair Rodríguez, Alfredo Ramúa, Alexander Lecaros; Carlos Garcés