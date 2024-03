Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 6 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a las señales de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play. Este duelo está pactado para el sábado 2 de marzo desde la 1:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay) y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. Los ‘celestes’ llegan a este encuentro después de quedar eliminados de la Copa Libertadores a manos de Always Ready –con un global de 7-4–, mientras que los piuranos lo hacen tras empatar por 2-2 con ADT en Sullana. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Sporting Cristal y Atlético Grau juegan por el Torneo Apertura 2024. (Video: Sporting Cristal)

Sporting Cristal vs. Atlético Grau: posibles alineaciones

Renato Solís; Jhilmar Lora, Ignácio da Silva, Leonardo Díaz, Nicolás Pasquini; Martín Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Yoshimar Yotún, Joao Grimaldo; Martín Cauteruccio. Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco, Elsar Rodas; Diego Soto, Rafael Guarderas; Mauro Da Luz, Ray Sandoval, Paulo de la Cruz; Neri Bandiera.