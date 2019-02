El plantel de Carlos A. Mannucci quedó varado debido a un huaico

El plantel de Carlos A. Mannucci se encuentra varado en medio de la carretera, luego de que cayera un huaico sobre el camino. El equipo de José Soto partió hace 7 horas hacia Cajamarca para jugar ante UTC , por la segunda Fecha de la Liga 1.

Andrés López, defensa de Mannucci, habló con Depor y declaró que el equipo se encuentra bien, pero que sigue varado en la carretera, a 50 metros del poblado de Chilete. "Lo importante es que estamos bien, pero dudo que pasemos. Están demorando las labores de limpieza", sostuvo.

"Nos agarro la noche, espero puedan limpiar lo más pronto posible, pues las horas pasan y llegaremos tarde a Cajamarca", agregó el defensa 'tricolor'.

No obstante, indicó que de no llegar a limpiarse a tiempo la carretera, no quedaría más que regresarse por la seguridad del equipo. "Lo ideal es pasar ahora, pero, si transcurre una hora más, es mejor regresarnos. No queda de otra", comentó.

El plantel de Carlos A. Mannucci se enfrentará a UTC este viernes a las 3:30 p.m., en el estadio Cristo es el Señor, en Cajamarca, por la segunda Fecha de la Liga 1.