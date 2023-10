El Torneo Clausura 2023 entró en su etapa más decisiva y solo es cuestión de días para que conozcamos el desenlace de la Liga 1 Betsson. ¿Tendremos un tricampeón directo, habrá una final o pasaremos primero por las semifinales? Todo eso lo conoceremos este fin de semana, por lo que este viernes la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer la programación de árbitros para los compromisos de la jornada 19.

Para los partidos del sábado 28 de octubre están designados los siguientes jueces: Pablo López estará en el Deportivo Municipal vs. Academia Cantolao, Daniel Ureta en el Sport Boys vs. Cienciano y Kevin Ortega en el Universidad César Vallejo vs. Cusco FC. Hay que considerar que los dos primeros duelos serán claves en la lucha por el descenso.

Ya en el domingo 29 de octubre, todos los encuentros se jugarán en simultáneo y están programados para las 3:00 p.m. En primera instancia, Jordi Espinoza dirigiré el ADT vs. Carlos A. Mannucci; Edwin Ordóñez el Deportivo Binacional vs. Melgar; y Micke Palomino el Atlético Grau vs. Unión Comercio.

Finalmente, en lo concerniente a los tres clubes más importantes del fútbol peruano, la designación de la CONAR quedó de la siguiente manera: Bruno Pérez en el Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo, Fernando Legario en el Sporting Cristal vs. Alianza Atlético y Diego Haro en el Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima. Ojo al detalle: todas las ternas también tienen programados a los colegiados que estarán a cargo del VAR.

El escenario ante un posible empate múltiple

Dado que faltan dos fechas, todo puede pasar en la definición por el Torneo Clausura 2023. Por ejemplo, existe la posibilidad de que tengamos un empate múltiple por igualdad de puntos tras la décimo novena jornada. Por ello, según el reglamento de la Liga 1 Betsson, estos son los detalles a considerar si se presenta dicho escenario.

Diferencia de goles: se dará prioridad al equipo que tenga mejor diferencia de gol frente a sus oponentes.

se dará prioridad al equipo que tenga mejor diferencia de gol frente a sus oponentes. Goles a favor: se priorizará al equipo que haya anotado más cantidad de goles, en caso también estén igualados en diferencia de goles.

se priorizará al equipo que haya anotado más cantidad de goles, en caso también estén igualados en diferencia de goles. Fair Play: en un sistema de puntuación, se determinará al equipo que haya practicado el Fair Play a lo largo de la temporada. Cabe destacar que cada amarilla restará un punto al club; la roja, por doble amonestación, tres puntos; la roja directa, cuatro puntos; y la roja directa -después de una amonestación- cinco puntos.

en un sistema de puntuación, se determinará al equipo que haya practicado el Fair Play a lo largo de la temporada. Cabe destacar que cada amarilla restará un punto al club; la roja, por doble amonestación, tres puntos; la roja directa, cuatro puntos; y la roja directa -después de una amonestación- cinco puntos. Sorteo: de mantenerse la igualdad tras los tres primeros criterios de desempate, se procederá a realizar un sorteo entre los equipos que continúen en la definición.





