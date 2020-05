Desde hace casi cuatro años Roberto Silva lidera la Agremiación de Futbolistas. Sus primeros años fueron de calma, pero este 2020 ha sido más movido. ¿El motivo? Las negociaciones entre algunos clubes y sus jugadores. Depor conversó con el exfutbolista y nos habló de muchos temas.

¿Son días con mucho más trabajo para ti y la Agremiación?

Estas deben haber sido las dos semanas más intensas que he tenido como presidente de los últimos 4 años. Es el equivalente a veinte frentes y hay que atender de manera independiente a cada uno. No todos han necesitado intervención, pero sí la mayoría y en varias instancias. Eso tiene sus oportunidades porque afianzamos acercamientos. Ha habido una bonita oportunidad para hacer un buen check.

¿Hay algún equipo que haya sido más complicado?

Complicado no. Acá el tema es que tienes dos partes dispuestas a ayudar y el problema es que no se están poniendo de acuerdo en el cómo y no en el qué. El qué está definido pues el club necesita ayuda y el jugador quiere ayudar. La estrategia del cómo buscar esa ayuda ha hecho que se vea lo que se ve: tensiones, pleitos. Estamos hablando de una ayuda y no la puedes exigir, la tienes que solicitar. Hay buena voluntad para ayudar. El problema es cuando vienes y dices ‘tienes que hacer esto, esto, esto’.

¿Cómo va el tema de Mannucci?

No sé. Ellos finalmente tienen la potestad todos los clubes de aplicar la suspensión perfecta cuando lo crean conveniente. Yo sigo diciendo que es un escenario que no le conviene a ningún club, que nada que con un poco de conversación y buscando mecanismos justos de pedir ayuda se pongan sobre la mesa. Lo que ellos pedían era recortes salariales, pero la postura como gremio y los chicos como jugadores era ‘porque me pides un recorte ahora si no sabemos si vas a salir del problema. De repente salimos sin necesidad de un recorte. Entonces aplacemos y decidamos después, gestionemos’. Eso es creo lo más serio. Los clubes tenían una posición inflexible no, recorte y punto.

¿El caso de la ‘U’ se complica por las pugnas entre las administraciones?

Eso agrava el problema es cierto, porque acá es más difícil determinar el nivel de ayuda y la forma cuando hay problemas internos. Y cuando hay cosas que no están resueltas internamente. Los clubes grandes si bien se golpean por el tema de taquillas, Universitario últimamente no ha estado llevando mucho y la súper taquilla ya la tuvo con el clásico. Son clubes que tienen que dar el ejemplo de cómo tratar estas cosas. Estamos expectantes. Todavía no tenemos una foto final de que es lo que va a pasar con la ‘U’.

¿Lo de la Liga 2 te preocupa más?

El torneo todavía no había empezado y son pocos los clubes que habían comenzado a trabajar. Es complicado hacer un seguimiento. Además, tenemos que saber que se reactiva la Liga. Si no se reactiva la Liga 2 no hay nada que reclamar. Ahí si aplica una suspensión perfecta. No hay servicio que brindar. Lo mismo con la Liga 1, si mañana más tarde nos dicen que no hay fútbol, se acaban las discusiones, cerramos y nos vamos todos. Ustedes también porque van a estar aburridos.

¿El caso de los clubes sin derechos de televisión es de los más difíciles?

Ellos están más complicados que otros clubes, pero también hay una solución. La Federación tiene la potestad de cerrar los derechos de televisión y no puede que cuatro de sus miembros no lo tengan. Es una competencia desleal que 16 lo tengan y 4 no. Sobre todo cuando uno pudo hacerlo de manera privada y la Federación no lo permitió. Habían estado cerca de resolverlo, después no tan cerca. La Federación lo tiene que resolver.

¿Siguen el ejemplo de la Agremiación de Futbolistas de otros países?

Sí, tienes que mirar afuera como referencia. Nos gustó el modelo francés, creo que ha sido uno de los pocos gremios que hizo un convenio con la liga. Firmaron un convenio de aplazamiento por niveles: los que ganaban menos no se les tocaba, otros se les devolvía. Es un modelo muy simpático. Todo depende del país. Hay algunos en los que te pueden acortar unilateralmente. Hay diferentes casos. Cada país ha tenido que ir cerrando como puede. Creo que en Perú estamos defendiendo lo correcto.

¿En todos estos días hay algún club que te haya llamado la atención por algo positivo?

Municipal hasta la fecha ha sido el más ejemplar de todos. Ellos tenían unos temas adelantados de derechos de televisión. No tenían presupuesto este año. Este grupo inversor nuevo tenía un presupuesto ya y no por la necesidad o el tema del coronavirus ha dicho me aprovecho. Ellos siguen bien. Al menos hasta ahora.

Los años pasado olvídate, ahorita ya estarían con el sombrero, para que veas que no es un tema de los clubes sino del que lo maneja.

