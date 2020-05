Cómo se te extraña. El lunes 9 de marzo, Ayacucho FC y Alianza Universidad empataron a un gol, para luego darle una obligada pausa a la Liga 1 por la pandemia del Coronavirus. La séptima fecha fue suspendida y, el domingo 15, el presidente Martín Vizcarra promulgó la cuarentena obligatoria, parando totalmente toda actividad futbolística.

Con seis fechas jugadas, Alianza Universidad es el líder con 16 puntos, tres más que Ayacucho FC, Binacional y Universitario de Deportes. Alianza Lima suma siete unidades a mitad de tabla y Sporting Cristal, con cinco, se ubica sorprendentemente en zona de descenso -bajan cuatro- en el decimo séptimo lugar. Quedan 13 fechas del Apertura más las 19 del Clausura y los Play-Off.

Dos meses después, nuestros futbolistas aún no han regresado ni a los entrenamientos, mientras los dirigentes debaten hasta diez opciones para reanudar la Liga 1. La opción más fuerte es que todos los partidos se jueguen en Lima, a puertas cerradas, con estrictas medidas sanitarias. Tampoco se sabe si el torneo seguirá su cauce normal o si el formato sufrirá alguna anomalía. Además, los preparadores físicos piden un mes de pretemporada y volver a las canchas recién en agosto.

A todo esto, ¿a qué alturas estaría el torneo local hoy? Si la vida hubiera seguido en la normalidad que conocemos, en este instante se estaría jugando la fecha 15 de la Liga 1. Es decir, nueve más a su momento de suspensión. Solo faltarían cuatro jornadas, doce puntos en juego, para conocer al campeón del Apertura. Será un eterno misterio si Alianza Universidad seguiría en la punta de la tabla si alguno de los ‘tres grandes’ ya hubiera remontado.

En torneos internacionales, Alianza Lima y Binacional hubieran acabado su participación en fase de grupos de la Copa Sudamericana esta semana. Tampoco sabemos si en este momento habrían pasado de ronda, clasificado a la Sudamericana o quedado fuera. Eso sí, Melgar y Sport Huancayo estarían a la espera del sorteno de la Copa Sudamericana, que debía ser el 13 de mayo.

¿Si no hubiera Coronavirus, qué habría pasado hoy? Liga 1 Se estaría jugando la fecha 15. Faltarían cuatro para acabar el Apertura. Liga 2 Se estaría jugando la fecha 4. Son 18 más los Play Off. Copa Bicentenario Ya se habrían sorteado los grupos. Copa Perú Se estaría jugando la etapa provincial. Fútbol Femenino Tendría dos meses en actividad. Fútbol de menores Estaría entrando a su tercer mes.

Alianza Universidad es el actual líder de la Liga 1. (Foto: @LigaFutProf)

No solo eso, la Liga 2, Segunda División, estaría en la cuarta fecha. También ya se habría sorteado la Copa Bicentenario, con Atlético Grau de Piura como vigente campeón, programada para empezar el 19 de junio. Además, la Copa Perú estaría iniciando su etapa provincial. Es un misterio aún si estos torneos se jugarán o no este año, así como el fútbol femenino y de menores. La FPF aún no se pronuncia al respecto, pero algunos clubes ya desactivaron estos rubros.

La Selección Peruana no es ajena a esta pandemia. Al día de hoy, ya habría jugado en las dos primeras fechas de las Eliminatorias. Primero ante Paraguay en Asunción y luego, contra Brasil en Lima. “Si hubiésemos jugado, ya tendríamos 6 puntos", declaró un optimista Miguel Trauco a Radio Ovación. Tampoco se sabe nada sobre el inicio del proceso clasificatorio a Qatar 2022. Muchos hinchas se preguntan qué pasará con sus abonos.

Ricardo Gareca, en una situación normal, ya debía tener lista su nómina de convocados para la Copa América, ahora postergada para 2021. Perú debía jugar dos amistosos a inicios de junio, también cancelados aunque nunca se confirmaron los rivales, además de un mínimo de cinco encuentros en el torneo sudamericano. La FIFA espera que las Eliminatorias sudamericanas inicien en setiembre.

El mundo del fútbol no escapó del Coronavirus, pero en ciertos países ya se está afrontando. Futbolistas de las ligas de España, Inglaterra y Alemania ya regresaron a entrenar. La Bundesliga ya anunció su regreso para el viernes 16 de mayo, con una ordenada programación. En Bielorrusia y Nicaragua nunca detuvieron sus torneos locales. ¿Qué sucederá en el Perú?