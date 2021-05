La Comisión de Licencias de la FPF empezó a jugar su propio partido en la Liga 1 2021. El ente regulador del campeonato profesional decidió castigar con la pérdida de un punto a siete equipos del torneo nacional: Universitario de Deportes, Alianza Atlético, Sport Boys, Alianza Universidad, San Martín, Cusco FC y Cienciano. Estos clubes habrían cometido varias faltas administrativas que se estipulan en el Reglamento de Licencias.

De inmediato, los principales voceros de los equipos que se han visto perjudicados salieron a expresar su voz de protesta por esta medida. Dueños, presidentes y gerentes dieron su punto de vista, esperando que la sanción pueda ser levantada en los próximo días.

Universitario de Deportes

Francisco Gonzales, gerente deportivo del cuadro merengue, quien también señaló cuáles fueron los motivos de esta penalidad, que también alcanzó a otros seis clubes del torneo peruano, a falta de que el documento sea enviado para que se haga la oficialización del caso. En el caso de los merengues, incumplieron con los artículos 76.1 y 76.3 del Reglamento de Licencias.

“Hubo un pequeño retraso en los pagos del mes de febrero, pero el tema se solucionó a los pocos días. Y por ello ahora todos están al día en sus remuneraciones. Hay fechas específicas en los pagos, lamentablemente nosotros como club tampoco estamos ajenos a la crisis de la pandemia. Pero ahora todo está subsanado. Nuestra apelación tiene que ser resuelta”, dijo a RPP.

Cienciano del Cusco

La infracción que cometió el ‘Papá' fue contra el artículo 76.1 del Reglamento de Licencias. Sin embargo, Sergio Ludeña, administrador del equipo imperial, señaló que todavía no tienen conocimiento del castigo y que en cuanto sean notificados apelarán de inmediato.

“No nos han notificado (sobre resta de puntos). Cienciano ha cumplido al 100 % con el pago de haberes de todo el plantel. A pesar de que existen problemas. En estos momentos, no tenemos sanción. Si hubiese sanción, leeremos la resolución y apelaremos si se da el caso”, sostuvo en diálogo con Ovación.

Sport Boys

Por el lado del conjunto chalaco ya presentaron la apelación correspondiente. A través de sus redes sociales, publicaron un comunicado dando a conocer los hechos y las acciones que han tomado al respecto. Cabe precisar que su caso es el más complejo, ya que incumplieron por segunda vez tres artículos: 72.1, 73 y 76.1.

“La administración ya presentó una apelación ante el Tribunal de Licencias de la FPF, adjuntando todos los documentos necesarios para que pueda conseguirse un resultado positivo en este pedido, más aún teniendo en cuenta que hemos cumplido con todas nuestras obligaciones salariales”, reza una parte del documento.

Alianza Atlético

Alianza Atlético, uno de los nuevos inquilinos de la Liga 1, tampoco se salvo. El ‘Vendaval del Chira’ trasgredió los artículos 72.1 y 76.1 de la Comisión de Licencias. Por intermedio de Lander Alemán (Presidente), el equipo norteño hizo su descargo.

“Yo voy a apelar. Esto no es una sanción determinante todavía, hay que apelar el día lunes o martes, y hay que buscar la forma de que no se cumpla esta sanción. Ese reglamento tiene que ser cambiado de todas maneras porque si de aquí a 2 o 3 meses se aplica el reglamento, ya no habría equipos de fútbol”, afirmó en Ovación.

San Martín

Álvaro Barco fue más allá y señaló que la Federación Peruana de Fútbol no actúa con ecuanimidad, ya que usan el reglamento solo para algunos temas. Los Santos faltaron al artículo 76.1 de la Comisión de Licencias.

“Cuesta creer que Licencias saque resoluciones de enero y febrero en una semana y, sobre todo, estando a mediados de mayo. No entiendo por qué no sacó en su momento enero para saber el tipo de rigidez con la que van a actuar en este año. Es increíble. Acá quieren ser reglamentaristas por una parte, pero por otra no puede ser posible que la FPF pretenda pagar la deuda de 7 u 8 equipos del año pasado”, indicó a Radio Ovación.





