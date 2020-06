Es un hecho que la Liga 1 se reanudará en Lima. Sin embargo, la noticia de retomar el fútbol únicamente en la Capital, no ha caído muy bien en los clubes de provincia, quienes perderán la ventaja que implica la localía y además tendrán que costear la estadía de todo su plantel.

Inicialmente, la decisión se atribuyó al Ministerio de Salud, sin embargo, el titular de dicho ministerio, Víctor Zamora, aseguró que si bien él recomendó que el campeonato local se juegue en un solo lugar, la última palabra de que se realice en Lima fue de la FPF.

“La Federación Peruana de Fútbol presentó su protocolo, el cual fue aprobado con una recomendación, que básicamente, debido a dinámica que tiene la pandemia en el Perú, el campeonato en caso de darse se diera de manera centralizada y no descentralizada”, señaló en Radio Ovación.

“No hemos recomendado ningún lugar en particular del país, lo que hemos recomendado es que fuese de manera centralizada. No impusimos que se juegue un en un solo lugar, solo lo recomendamos para evitar el desplazamiento de los clubes. Esa recomendación la tupo tomar la FPF, como también no. La decisión de que se juegue en Lima fue de la Federación”, continuó.

¿Cómo se jugará la fecha 7 del Apertura?

Los partidos arrancarán desde el viernes 31 de julio, aunque de momento no hay un calendario específico para conocer las fechas y horas exactas, ni se conoce el recinto donde se disputarán dichos encuentros, esto debido a que todos los partidos se jugarán en Lima.

Esta es la lista de encuentros a disputarse en la fecha 7 del Apertura:

Cantolao vs. Universitario

U. san Martín vs. Municipal

Sport Huancayo vs. UTC

César Vallejo vs. Melgar

Sport Boys vs. Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Binacional

Alianza Universidad vs. Carlos A. Mannucci

Carlos Stein vs. Cusco FC

Deportivo Llacuabamaba vs. Ayacucho FC

Cienciano vs. Atlético Grau

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán celebró en redes sociales el fin de su aislamiento