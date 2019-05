¡Todo listo!: así se jugará la Fecha 12 del Torneo Apertura

Inicia la jornada 12 de la Liga y Alianza Lima , Universitario de Deportes y Sporting Cristal siguen el pelea para llegar a la punta del Torneo Apertura. Aquí te mostramos toda la programación para que no te pierdas ningún detalle de esta fecha que promete buen fútbol.

Alianza Lima abre la fecha el viernes 3 de mayo visitando a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo. Los íntimos esperan volver a sumar tres puntos para salir de la incómoda posición en la que se encuentran.

Universitario de Deportes recibirá a César Vallejo el domingo 5 de mayo en el Monumetal. Los cremas tienen que ganar el encuentro para seguir pensando en ocupar el primer lugar del Torneo Apertura.

Por otro lado, Sporting Cristal, visitará a Pirata FC el mismo domingo a la 1:30 p.m. en el estadio Francisco Mendoza Pizarro. Los celestes llegan a este partido luego de empatar 1-1 con Universitario de Deportes la fecha pasada.

Viernes 3 de mayo

​

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima

​Estadio Mansiche

8:00 p.m.



Sábado 4 de mayo



Unión Comercio vs. Ayacucho

Estadio IPD Moyobamba

1:15 p.m.



UTC vs. Municipal

Estadio German Contreras

3:30 p.m.



​ Melgar vs. Sport Huancayo

Estadio Monumental de la UNSA

8:00 p.m.



Domingo 5 de mayo



San Martín vs. Sport Boys

Estadio Alberto Gallardo

11:15 a.m.



Pirata FC vs. Sporting Cristal

Estadio Francisco Mendoza Pizarro

1:30 p.m.



Alianza Universidad vs. Binacional

Estadio Eraclio Tapia León

3:30 p.m.



Universitario vs. César Vallejo

Estadio Monumental - Ate

4:00 p.m.



Lunes 6 de mayo



Real Garcilaso vs. Cantolao

Estadio Garcilaso de la Vega

3:30 p.m.

El mensaje de Andy Polar antes del partido ante Independiente por la Copa Sudamericana. (Video: Anal Mayta)

