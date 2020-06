El martes pasado, Reimond Manco fue oficializado en Atlético Grau, luego de terminar su vínculo laboral con Deportivo Binacional. Sin embargo, la noticia no fue bien vista por el técnico Wilmar Valencia, quien criticó al presidente del club, Arturo Ríos, ya que mantiene una deuda pendiente con él y con integrantes del primer equipo de la temporada 2019.

“Quiero hacer llegar un pedido al Presidente del Atlético Grau, Arturo Ríos, quien está contratando jugadores y se queja del tema económico. Me gustaría que pueda honrar su palabra y cumpla con los documentos que firmó el año pasado. Hay deudas pendientes y no cumplió”, sostuvo Wilmar Valencia en una entrevista con Radio Ovación.

“No cumplió con los profesores del cuerpo técnico, con el personal auxiliar e incluso con algunos jugadores que ya no están en el club. No se pagó los premios e incluso algunas partes del sueldo de la quincena de diciembre. Espero que no se encuentre mintiendo a la gente y diga la verdad. En lo personal, me debe una cantidad importante de dinero y hago pública esta solicitud ya que escucho muchas mentiras”, continuó el actual técnico de Sport Huancayo.

Reimond Manco fue anunciado como nuevo jugador de Atlético Grau

Reimond Manco decidió desvincularse de Deportivo Binacional, luego que los directivos no cumplieran con lo que prometieron. El futbolista se sintió maltratado, por ello, en una conferencia de prensa que realizaron los jugadores hace unas semanas, el ‘Rei’ declaró que deseaba dejar el club. Horas después, se hacía oficial su salida y hoy ya tiene un nuevo equipo.

Atlético Grau hizo oficial la contratación Manco para lo que resta de la temporada. El futbolista ya se encuentra en Piura para unirse al club y ponerse a disposición de ‘Rafo’ Castillo.

“Si Reimond Manco está acá es con el visto bueno del entrenador. Ayer llegó a la ciudad de Piura. Ha sido una solicitud del comando técnico y ya está a disposición del club”, le dijo Castillo, técnico de Atlético Grau, a Radio Ovación, en una noticia que había confirmado Depor días atrás.

