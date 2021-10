Se juegan más de tres puntos en la última fecha de la Fase 2 en la Liga 1, siendo el encuentro entre Sporting Cristal vs. Sport Boys uno de los más atractivos, aunque no necesariamente el más importante de esta nueva jornada del campeonato de Primera División del fútbol peruano.

Y es que si bien los rosados solo necesitan un punto para volver a una cita internacional tras más de 20 años de ausencia, los celestes planean guardar algunos futbolistas con la intención de llegar de la mejor manera a las finales contra Alianza Lima de noviembre.

Serán siete los partidos que se disputen EN VIVO, pero no todos contarán con televisación EN DIRECTO. GOLPERU será el canal encargado de transmitir el choque entre Sporting Cristal y Sport Boys, aunque Movistar TV también ofrecerá otras alternativas para poder apreciar a tu equipo favorito.

Cabe destacar que serán solo dos encuentros (Cusco FC vs. Sport Huancayo y Carlos A. Mannucci vs. Cantolao) los que no serán televisados. Sin embargo, Depor.com te brindará una amplia cobertura de todos los cotejos, para que no te pierdas ni un solo detalles de los mismos.

Estos son los partidos que serán transmitidos EN VIVO:

- Sporting Cristal vs. Sport Boys (GOLPERU - Canal 14 de Movistar TV)

- Alianza Atlético vs. Municipal (Movistar Deportes - Canal 3 de Movistar TV)

- UTC vs. San Martín (Canal 11 de Movistar TV)

- Binacional vs. César Vallejo (Canal 15 de Movistar TV)

- Alianza Universidad vs. Ayacucho FC (FPF Play)

Estos son los partidos que serán transmitidos en diferido:

- Cusco FC vs. Sport Huancayo

- Carlos A. Mannucci vs. Cantolao

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR