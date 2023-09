¡Definen al líder del certamen! Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 16 de septiembre en el estadio Nacional, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. El compromiso está programado para iniciar a las 8:30 p.m. (hora peruana), bajo la transmisión LIVE AHORA de las señales de Liga 1 MAX, Claro TV y DIRECTV. Recomendamos no ver la señal online de Futbol Libre TV debido a que es pirata. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Ambos equipos están igualados en la cima con 25 unidades cada uno. Se viene una final. No te lo puedes perder.





Universitario se alista para enfrentar a Sporting Cristal en el Nacional. (Video: Universitario)

Universitario vs. Sporting Cristal: alineaciones probables

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Matías Di Benedetto, William Riveros, José Bolívar; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Piero Quispe; Andy Polo, Edison Flores y Alex Valera.

Sporting Cristal: Renato Solís; Jhilmar Lora, Ignácio da Silva, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Yoshimar Yotún, Martín Távara, Leandro Sosa; Joao Grimaldo, Washington Corozo y Brenner Marlos.