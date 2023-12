El pasado 28 de noviembre, Los Chankas emitieron una carta al presidente Regional de Puno, Richard Hancco Soncco, solicitando apoyo y así recibir la autorización formal para hacer uso del estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, escenario donde Binacional ejerce de local. Esta solicitud, la cual fue denegada, se dio al no poder jugar en Andahuaylas, tras la disputa en el aeropuerto de Huancabamba, aeródromo de la ciudad, el cual solo recibe vuelos de emergencia y no comerciales. No obstante, tal parece que la postura de los ‘Guerreros’ aún es la de jugar en altura, motivo que los llevó a emitir un nuevo comunicado en el que señalan que asumirán los gastos de transporte a los clubes de la Liga 1 Betsson, con la finalidad de jugar en el departamento de Apurímac.

“Hemos tomado la decisión de asumir los gastos del transporte de los equipos visitantes con una empresa aérea privada (vuelos Chárter) a la ciudad de Andahuaylas - Apurímac para el Campeonato Liga1 Betsson 2024 por mérito deportivo logrado nos corresponde y estamos a la espera de la aprobación respectiva de la FPF con el objetivo de que se desarrolle el primer encuentro en nuestro estadio Los Chankas”, se lee en el inicio del post que fue emitido en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Los Chankas también confirmaron que “lamentablemente la comisión nos denegó utilizar el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, a pesar de que nuestro club presentó una solicitud de expepción ante la Oficina de Competiciones FPF; dándonos opciones muy alejadas a nuestra región de las cuales actualmente nos encontramos evaluando porque perjudican a nuestro club y a nuestros hinchas”.

Cabe resaltar que el elenco de Andahuaylas aseguró que van “a solicitar a la FPF la inscripción del estadio Monumental de Condebamba - Abancay, como estadio alterno para que se puedan jugar los encuentros en nuestra región”.

En este último comunicado, Los Chankas señalaron que esperan el apoyo del Gobierno Regional y las autoridades para que puedan culminar lo más pronto posible los trabajos que se vienen realizando en el estadio Los Chankas, los mismos que comenzaron luego de las observaciones que realizó la Comisión de Infraestructura de la FPF.

En la parte final del oficio, los ‘Guerreros’ apuntan que están “a la espera de la visita y observaciones que se harán al estadio de Condebamba - Abancay, a fin de que pueda ser habilitado para la Liga1 Betsson, condisderando que el campeonato se iniciará el 26 de enero y el sorteo del fixture la primera semana de enero”.

Así llegaron Los Chankas a la Liga 1

En definición por penales, Los Chankas vencieron a Alianza Universidad (3-2), por los play offs de la Liga 2 y clasificaron a la Liga 1 Betsson 2024. De esta forma, el club dirigido por Juan Carlos Bazalar se unió a Comerciantes Unidos, que también firmó su ascenso a Primera División tras proclamarse campeón de la Segunda, en el pasado mes de septiembre.

Equipos que jugarán la Liga 1 2024

Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Sport Boys, Melgar, ADT, Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso, Cusco FC, César Vallejo, Cienciano, Carlos A. Mannucci, Atlético Grau, UTC, Alianza Atlético, Unión Comercio, Comerciantes Unidos y Los Chankas.

¿Cuál es la historia de Los Chankas?

Es un club de fútbol de la provincia de Andahuaylas, ubicado en el departamento de Apurímac. Fue fundado en el año 1989 y participó en la Copa Perú hasta el 2015, año en que, tras alcanzar los octavos de final, clasificó a la Segunda División de 2016. Desde aquel momento disputó la Liga 2 hasta el 2023, que por fin logró el anhelado ascenso a la Liga 1 Betsson.

Es importante mencionar que el cuadro se llamaba Club Deportivo Cultural Santa Rosa; sin embargo, los directivos decidieron cambiar el nombre en 2021. “¡Hoy iniciamos una nueva historia como Club Deportivo Los Chankas - CYC! Lucharemos siempre hasta el final como nuestros guerreros chankas”, apuntó en sus redes sociales. Es un nombre que busca identificarse con los hinchas y la ciudad.





