Por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025, Los Chankas vs. Cienciano se enfrentan. Para seguir la transmisión de este partido debiste conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su alternativa de streaming en las plataformas L1 Play, DGO y Zapping. Este duelo está pactado para el domingo 23 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Municipal de Andahuaylas. Será un duelo clave para que ambos puedan seguir sumando puntos en el Apertura y escalar en la tabla de posiciones. No te pierdas los detalles y sigue las incidencias a través de la Depor.

VIDEO RECOMENDADO

Partido válido por la fecha 4 del torneo Apertura de la Liga 1 2025.