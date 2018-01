Luis Abram agradeció a Sporting Cristal por el emotivo video que le hizo como despedida   

Luis Abram es nuevo jugador del Vélez Sarsfield de Argentina. El defensa se despidió de Sporting Cristal no sin antes darle las gracias a la institución por todo lo que le brindó en el tiempo que estuvo ahí. También por el emotivo video que le hizo de despedida.

"No me quedan más que palabras de agradecimiento para con el club que me vio nacer y a cada persona que forma y formó parte de la raza celeste", escribió el zaguero en su cuenta de Instagram.

► Sporting Cristal: precios y lugares de venta de las entradas del 'Día de la Raza Celeste'

Luis Abram detalló que le fue difícil escribir esta palabras debido a todos los recuerdos vividos con el club rimense. Nunca los olvidará por más que ahora defenderá otros colores.

"Me diste compañeros, amigos pero más que eso me diste una familia. Me voy con los mejores recuerdos que viví en estos años, siempre serás mi primera casa. Hasta luego mi Sporting querido", finalizó el defensa.

Algunos compañeros e hinchas reaccionaron ante la publicación del defensa. Le desearon toda la suerte del mundo en el nuevo desafío en su carrera.

TE PUEDE INTERESAR

​Sporting Cristal: Omar Merlo llegó a Perú y dejó mensaje al hincha (VIDEO)