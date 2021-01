Como amigo y como compañero de la Selección Peruana, Luis Advíncula le desea los mejores éxitos a Christian Cueva en esta nueva etapa de su carrera en la que arrancará un reto en el fútbol saudí. ‘Aladino’ fichó recientemente por el Al-Fateh y todos esperan que se gane la titularidad, empiece a sumar minutos y vuelva al nivel en el que se encontraba hace algunas temporadas.

En una entrevista con GOLPERU, Luis Advíncula habló sobre la situación de Christian Cueva y le envió sus mejores deseos en su nuevo club. “Tengo una buena amistad con el ‘Cholo’, me contó que se iba a Arabia Saudita y yo contento. Le dije que lo que tiene que tener es continuidad, así se vaya a jugar a Marte. Creo que ahora tiene una nueva oportunidad en su carrera y creo que le va a ir bien por allá, va a estar tranquilo con su familia que es lo único que quiere, estar tranquilo y jugar al fútbol”, señaló.

En la misma conversación, Luis Advíncula habló sobre su deseo de ascender a Primera División junto al Rayo Vallecano y, posteriormente, volver al fútbol argentino, precisamente al Newell’s Old Boys, donde jugó durante las temporadas del 2016 y 2017.

“Me siento cómodo y contento aquí. Una de las cosas que quiero es ascender con el Rayo y jugar en Primera División, la Champions veremos pero lo primero que quiero es jugar en Primera. Por otro lado, yo siempre he dicho que quiero volver a Argentina. Quiero volver a Newell’s Old Boys, siento que hay una espinita de seguir, pero por diversos motivos no se pudo dar”, señaló. el jugador.





