Luis Aguiar habló fuerte: "En Alianza Lima no tengo chances porque el gerente deportivo no me quiere"

Luis Aguiar habló fuerte de Alianza Lima en una entrevista con una radio de Uruguay. El 'Canario' explicó por qué no regresa a Alianza Lima y dijo que hasta la fecha se le hace muy raro no haber renovado con los íntimos luego de ser campeón en 2017.

"En Perú, en estos últimos tres días, hubo una situación media rara porque Universitario de Deportes se interesó en estos días. Después el gerente de Alianza Lima comenzó a escribirme porque se enteró nada más", dijo Luis Aguiar en el programa 'Locos por el Fútbol' de Radio De Sol de Uruguay.



"Pero en realidad todo fue muy raro que yo no renovará el año anterior siendo lo que fui, lo que demostré y lo que ganamos. Todo fue muy raro aquella vez y ahora más, pero en Alianza Lima no tengo chances porque el gerente deportivo no me quiere. Hay que ser realistas", añadió.

En nuestro país se supo que Luis Aguiar fue ofrecido a Universitario de Deportes. El técnico Nicolás Córdova requería un refuerzo internacional más pero su candidato es el uruguayo Jorge Rodríguez.

El ´Canario' dijo que tenía ganas de seguir en Nacional de Uruguay porque estaba bien pero que se quedó con la espina de no jugar mucho. "Los dirigentes de Nacional querían que siguiera ofreciéndome menos de lo que ganaba", dijo.

En el programa uruguayo le preguntaron a Luis Aguiar si era complicado ficharlo por su alta cotización y así respondió el exjugador de Alianza Lima: "El jugador caro es el que cobra y no juega".