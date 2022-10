El torneo peruano viene mostrando más de una sorpresa en el Clausura de la Liga 1 y uno de los jugadores que viene resaltando es Luis Benites. El delantero de Sport Huancayo es el actual goleador del campeonato y ha tenido buenas actuaciones a lo largo del año a pesar de no gozar de constante titularidad. De esta manera, aprovechó en hablar sobre lo que se viene en su carrera profesional para la próxima temporada y el anhelo de jugar en la Selección Peruana.

“Tenía la ilusión de estar con la Selección, pero esto es así. Tengo que seguir trabajando para tener regularidad. (...) No me he puesto una cifra de goles, solo mantener la regularidad y aprovechar al máximo los minutos que tenga”, declaró en entrevista con Fútbol como Cancha en RPP.

En relación a su presente futbolístico y lo que puede suceder para la próxima temporada, Benites prefirió no quemar etapas y esperar las opciones en el transcurso de las semanas. Eso sí, podría ser libre ya que el contrato con Sport Huancayo está próximo a terminar.

“Tengo contrato hasta final de temporada. No me han comentado nada sobre jugar en otro equipo aún. Vamos a ver qué pasa. (...) Hay que ver las opciones que se puedan presentar. Debo evaluar todos los aspectos”, manifestó el actual goleador de la Liga 1 en lo que va de la temporada.





La curiosa anécdota con Yoshimar Yotún

Luis Benites es peruano y aún no ha tenido la oportunidad de jugar por la Selección Nacional que, hoy en día, es dirigida por Juan Reynoso. Sin embargo, pudo coincidir con Yoshimar Yotún quien ahora milita en Sporting Cristal y tuvo un gran gesto con el goleador

“Todos los 18 goles que hice los anoté con los botines que me regaló Yoshimar Yotún. Estoy muy agradecido con él”, contó Benites quien actualmente es el goleador del campeonato local del Torneo Clausura y el acumulado del Apertura que se jugó a inicios de año.





