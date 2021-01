Los días pasan para el uruguayo Luis Urruti y todo hace indicar que su regreso a Universitario de Deportes está más lejos que nunca, a pesar de que su renovación fue pedida por Ángel Comizzo. El delantero, quien ya empezó la pretemporada con River Plate de Uruguay, reconoció que el cuadro charrúa aceptó los términos para su nuevo préstamo.

“Si la ‘U’ no hace nada, será difícil, porque River Plate de Uruguay ya me ha dado facilidades para volver. Yo quiero regresar a Universitario. Le agarré cariño a la institución”, manifestó el atacante en el programa ‘Campeonísimo’. Ojo, ‘Tito’ en el torneo local jugó 21 partidos y 963 minutos con los cremas: registró seis tantos.

Luis Urruti, a su vez, hizo un llamado a la dirigencia crema para que acelere su regreso. “El profesor Comizzo me pidió que me quede. Ya quiero empezar a entrenar, pero tampoco voy a esperar tanto. Ya me llamaron de otros clubes del extranjero”, señaló desde Montevideo.

El delantero uruguayo, en tanto, manifestó que “no sé qué es lo que pasa con la ‘U’, sigo esperando la llamada. Si el club no me quiere, no pudo quedarme sentado, así que lo primero que salga voy, pero mi prioridad es Universitario”.

Una nueva opción en el ataque

En las últimas horas, el nombre que aparecía como principal opción en el ataque de Universitario de Deportes era el del argentino Francisco Apaolaza. Incluso, el gerente deportivo Francisco Gonzáles manifestó en radio Ovación que “es uno de los futbolistas que fue ofrecido al club y es una de las alternativas que está manejando el comando técnico, pero aún no hemos tomado una decisión final”.

Sin embargo, el paraguayo Jorge Miguel Ortega también es alternativa: su CV es evaluado por el área deportiva del club. Debutó con Tacuary en 2007 y luego defendió las camisetas de Rubio Ñu, Cerro Porteño, Olimpia (Paraguay), Junior (Colombia), Coritiba (Brasil), Huachipato (Chile) y Colón (Argentina). En Sportivo Luqueño, la última institución que defendió, anotó cuatro goles en 670 minutos.

