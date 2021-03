Hay nombres que quedan grabados en la historia de los grandes clubes de Europa y otros que solo se pierden en el tiempo. Eso pasó con Lee Roche, quien se formó y creció en el Manchester United. Sin embargo, cuando le llegó el momento de subir al primer equipo no le fue nada bien y tuvo que salir por la puerta falsa.

Su momento más recordado ocurrió el 18 de marzo del 2003, cuando debutó por Champions League ante el Deportivo La Coruña. En aquel partido todos pensaron que sería el inicio europeo del joven lateral que la rompía en la selección de Inglaterra Sub 21. Pero meses después terminó acabando su vínculo con los ‘Red Devils’.

El siguiente pasó lo dio en el Burnley hasta 2005. A partir de ahí solo pudo militar en clubes de quinta hasta octava división, para que en 2011 decida colgar definitivamente los botines, tras sus constantes lesiones.

Fue entonces que tuvo que empezar a abrirse camino en otra profesión. La Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra y Gales decidió ayudarlo económicamente para que se capacite en un nuevo rubro. Logró volverse plomero y poco a poco fue montando su propio negocio para arreglar paredes.

“Algunos compañeros de trabajo me preguntaron sobre United y cómo terminé aquí. Puede volverse bastante tedioso, así que no voy a gritar que jugué para el United. Creo que los jugadores jóvenes de hoy deberían entrenarse como algo, para que conozcan el mundo real”, dijo a Planet Football.

“No me arrepiento de nada. Lo único que señalaría es que en el United me conocían por ser muy callado, así que quizás debería haber sido más asertivo y mezclarme más con los muchachos. Me iba directamente a casa después del entrenamiento para pasar el rato con mi propio grupo de amigos. Ahora miro hacia atrás a compañeros de equipo como John (O’Shea) y Darren Fletcher y creo que debería haber sido más como ellos y salir y socializar”, finalizó.









