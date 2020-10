Mannucci vs. Melgar se enfrentan (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE) por la fecha 17 de la Liga 1. El cotejo será transmitido vía Gol Perú y arrancará, este viernes, desde las 6 pm. en el estadio Alejandro Villanueva. El cuadro dirigido por Pablo Peirano marcha segundo y ya registra 27 puntos, mientras que el ‘rojinegro’ se viene reestructurando bajo las órdenes de Marco Valencia. También sigue el minuto a minuto a través de www.depor.com

Mannucci viene de golear 4-0 a Cusco FC y sus buenas cifras las tienen desde hace cinco partidos, donde consiguieron tres triunfos y dos empates. Sí, se nota la mano del ‘profe’ Pablo Peirano en la parte táctica, pero también cómo funciona el colectivo desde la entrega. Y eso, sobre todo, se reflejó en el 3-3 con Sporting Cristal.

Después de aquel empate, por la fecha 15, este fue el diagnóstico de José Carlos Fernández: “Destacó la solidaridad, el sacrificio y la humildad. Mannucci siempre es un equipo difícil para cualquiera. Tratamos de mantener los bloques juntos y ser contundentes arriba”.

Por su parte, Melgar aparece en el puesto 12 con 21 unidades. Ojo, con Marco Valencia están invictos -reemplazó a Carlos Bustos-: derrotaron a Alianza Universidad y en las dos últimas fechas igualaron con Deportivo Llacuabamba y Ayacucho FC. “La campaña del 2020 no es buena, es regular para abajo por la misma regularidad que te marca y los resultados que hemos obtenido. Hay un plantel para estar más arriba, pero el fútbol a veces más complejo”, sostuvo el DT ‘rojinegro’.

No fue lo único. El DT de Melgar añadió que “el grupo siente algo negativo porque no se ha ganado. De estos nueve puntos disputados, esperaban llevarse siete. No se logró, pero me deja tranquilo el partido de ayer en el juego”. Veremos si Mannucci sostiene el buen momento o si Melgar refleja el juego mostrado también en la tabla de posiciones.

TE PUEDE INTERESAR