No se puede creer lo que pasó en el estadio Héroes de San Ramón. En el primer tiempo del encuentro entre UTC y Alianza Lima –por la fecha 7 del torneo Apertura– ocurrió un hecho polémico. Yordi Vílchez tocó el balón con la mano en una jugada que se desarrollaba en el área del cuadro ‘blanquiazul’ y retumbó por todos lados el grito de “¡penal!”. Los jugadores del local reclamaron airadamente, pero el árbitro Jesús Cartagena decidió hacer caso omiso y continuó con el juego.

En un intento desesperado por alejar el balón del área de Alianza, el defensor de 28 años utilizó su mano para quedarse con la posesión de la pelota. El entrenador Marcelo Grioni se mostró impaciente y se enojó con el colegiado. Era una jugada clave que pudo haber sido la vía del primer gol del ‘Gavilán del Norte’.

Instantes después, el mismo Vílchez recibió una tarjeta amarilla por una dura falta. Cabe destacar que el defensor volvió al once titular de Alianza Lima luego de no haber sido convocado en los últimos dos encuentros por aquejar molestias físicas. Es su primera aparición y, por ahora, no la está pasando bien en territorio cajamarquino.

Alianza Lima vs. UTC: lo que se viene

Luego de este compromiso por la séptima jornada del Torneo Apertura 2023, Alianza Lima volverá a tener acción la próxima semana cuando reciba a Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva. El partido está programado para el sábado 11 de marzo desde las 7:30 p.m. y de momento no se sabe en qué canal se va a transmitir.

Recordemos que el club de La Victoria y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) siguen en una disputa por los derechos televisivos, lo cual mantiene la interrogante si el encuentro ante los cusqueños se jugará o no. Esto, pues hace una semana no pudieron hacerlo frente a la Universidad César Vallejo ya que la FPF consideró que no existían las garantías suficientes.

UTC, por su parte. tendrá una dura visitan el domingo 12 de marzo, pues enfrentará a Carlos A. Mannucci desde las 4:00 p.m. en el estadio Mansiche de Trujillo. El ‘Tricolor’ llega de una derrota en el clásico trujillano ante la ‘UCV’, por lo que seguramente le planteará un duelo bastante complicado al ‘Gavilán del Norte’.





