Manuel Barreto, actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de Universitario de Deportes, criticó duramente a las autoridades del fútbol peruano por no haber dado inicio al Torneo de Reservas, el cual es de suma importancia para la transición de un jugador de menores al profesionalismo. El exfutbolista responsabilizó tanto a la FPF como a los clubes.

“Ya estamos abril y no tenemos luces de cuándo comenzará el Torneo de Reservas. Hay países que no pararon en pandemia. Yo no sé si el torneo lo debería organizar la Federación, la liga, los clubes porque creo que esto es una responsabilidad de todos”, fueron las primeras palabras de Barreto para una entrevista en Conexión DirecTV.

Del mismo modo, el jefe de la Unidad de Menores de Universitario criticó los requisitos de la bolsa de minutos en la Liga 1. “Me parece muy mal que esos chicos categoría 2002 2003 hasta 2004 no tengan competencia, porque es contradictorio que pidas que la bolsa de minutos sea 2002 y no tener competencia en esa categoría. ¿Cómo formas a esos chicos para competir?”, aseveró.

Finalmente, Barreto mostró su lamento por el tiempo que se ha perdido en la formación de los jóvenes jugadores en el país: “No hay que puedas hacer en el entrenamiento para reproducir al cien por ciento lo que es la competencia. Estamos perdiendo tiempo valioso que después no se recupera. Después les haces jugar a los chicos 25 partidos en un mes, pero no, el tiempo perdido en el fútbol no se recupera”.

La palabra de Arakaki

El viernes 16 de abril, Ernesto Arakaki, Director de Menores de la FPF, comentó en Radio Ovación que han presentado una propuesta para que el Torneo de Reservas se reactive con un corto certamen en junio. “Estamos definiendo formatos, cuál será la dinámica. Hemos hecho una propuesta a la liga, que son los encargados del desarrollo y la organización. Hemos tenido que adecuarnos a la realidad de la pandemia”, mencionó.

Del mismo modo, añadió que el campeonato volvería con un torneo de pocas fechas en junio y que continuaría en el segundo semestre del año. “Estamos para trabajando para que se reactive con un torneo corto en junio y otro en el segundo semestre. Los equipos deberían empezar a entrenar un mes y medio antes. Todavía faltan algunas confirmaciones”, reveló.





