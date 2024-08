Un nuevo inicio en La Victoria. Mariano Soso fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico de Alianza Lima y habló en conferencia de prensa.

“A la hora de evaluar un proyecto deportivo o la convocatoria de un club como entrenador, la primera consideración que establezco es la capacidad de jugadores que componen la plantilla. La historia del club tiene que ver con un Alianza protagónico. El camino que nos aproxima es ese. La tarea de un entrenador no es imponer. La plantilla fue lo más convocante para mí. Es posible pelear el campeonato con los jugadores que contamos. Consideramos que la plantilla está bien compuesta y fue lo que me tomó para elegir Alianza. Hoy por hoy, no hay necesidades imperiables”, dijo.

Noticia en desarrollo...