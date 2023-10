El fútbol peruano se encuentra en medio de una tormenta. Mario Tajima, jugador de la Academia Cantolao, realizó explosivas declaraciones, confirmando la existencia de una red de apuestas clandestina que opera en la Liga 1 Betsson. Acusa a esta organización de estar compuesta no solo por jugadores, sino también por individuos de un nivel superior, y hace un llamado en busca de soluciones. Tajima, de la Academia, aseguró que fue testigo de este engaño que afecta al fútbol peruano en su conjunto.

Hace unos meses en Bolivia, se confirmó la suspensión de su torneo de fútbol tras descubrirse que varios partidos de su liga habían sido manipulados en beneficio propio. Del mismo modo, en Uruguay, se había presentado un incidente similar. Ahora, las acusaciones de Mario Tajima, jugador de Cantolao, plantean preocupaciones similares, ya que podrían tener graves implicaciones para la Liga 1 Betsson y su posible suspensión si estas revelaciones resultaran ser ciertas. “Eso está en cada uno. En el fútbol peruano se sabe que esto es una mafia que está sucediendo hace mucho tiempo. A mí no me corresponde señalar ni sancionar ni mencionar nombres, pero ya es momento que haya un cambio. Ojalá no nos pase lo que pasó en Bolivia. No solamente son los jugadores. Hay gente desde otros lugares que es responsable. Definitivamente existe, yo tengo conocimiento de eso, esto es una mafia que está detrás”, aseguró.

Asimismo, hace un llamado a la policía para que realice una investigación exhaustiva sobre este asunto y encuentre una solución lo más rápido posible, ya que teme por su vida y la de su familia. “También estoy preocupado por mi familia y mi bienestar. Nos sentimos indefensos ante esta situación. Solicito ayuda no solo al equipo, sino también a la FPF, a las autoridades del IPD y al gobierno”, reveló Tajima, jugador de el ‘Delfin.

🗣️ Mario Tajima, volante de Cantolao:



"El amaño de apuestas deportivas existe. Es una mafia y estamos indefensos ante esto. Pido ayuda a las personas a cargo del equipo, a la federación peruana, al IPD y al gobierno en general"



¿Esto es un problema sudamericano? 🤔#Liga1 🇵🇪 pic.twitter.com/l17hAP12Xz — DSportsPE (@DSportsPE) October 2, 2023

Además, sacó a la luz que a varios jugadores de Cantolao les hicieron propuestas para unirse a esta actividad ilícita. “Al menos a mí no me contactaron, pero tengo conocimiento de que se acercaron a muchos de mis compañeros. Eso es algo personal para cada uno. En ese momento, uno debe defender su honor. Todos debemos asumir la responsabilidad y trabajar juntos para resolver esta situación”, dijo.

Tajima también reconoció su parte de responsabilidad en el descenso de Cantolao en el torneo peruano, pero también acusó a la gerencia deportiva del club de no haber sido completamente profesional, lo que contribuyó a que el equipo descendiera a la segunda división. “Nosotros los jugadores somos los responsables, pero también hay una persona que ha armado el equipo que se tiene que hacer cargo y me parece que no se está haciendo cargo. Hay muchas cosas que están pasando detrás del telón que no es momento para ponerlas como excusas. Nosotros somos los únicos responsables y estamos poniendo el pecho; sin embargo, hay una persona que ha armado el equipo, hay que hacerse cargo de las cosas”, sostuvo.

Finalmente, espera que se produzcan cambios que permitan que el club se recupere, ya que considera que es de vital importancia. “Definitivamente un poco la dejadez. Hasta el momento nadie se pronuncia, el club está como a la deriva y eso no es algo bueno. Cantolao es un club que aporta muchos jóvenes, debería haber un cambio a nivel gerencial”, agregó el jugador de la Academia.

Academia Cantolao descendió y jugará en la Liga 2

Tras su derrota por 1-0 ante ADT, la Academia Cantolao oficialmente ha descendido a la Segunda División para la próxima temporada. A pesar de que su situación era complicada desde hace varias jornadas, el viernes se confirmó su descenso después del empate 1-1 entre Sport Boys y UTC en Cajamarca, lo que hizo que fuera matemáticamente imposible que permanecieran en la Liga 1.

El equipo dirigido por Jersi Sócola se encuentra en el último lugar de la tabla acumulada de la Liga1 Betsson 2023 con 22 puntos, 13 puntos por debajo del puesto 16 (Sport Boys) con solo 9 puntos por disputar en los tres partidos que le quedan. Esto significa que su permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano es imposible desde el punto de vista matemático. El equipo de Callao regresará a competir en la Liga 2, torneo que ganó en la temporada 2016 para lograr su primer ascenso a la Liga 1.

En esta temporada, la Academia Cantolao disputó un total de 32 partidos, perdiendo 23, empatando cuatro y ganando los seis restantes. Marcó 19 goles y encajó 57. Aún le queda enfrentar a Deportivo Garcilaso (fuera de casa), Atlético Grau (en casa) y Deportivo Municipal (fuera de casa).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR